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Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Потоп в школе, новогодний фейерверк и чиновники-коррупционеры в Башкирии

7 декабря 2023, 16:38
О главных событиях седьмого декабря в Уфе и республике — в дайджесте Mkset.

Цены на яйца преодолели «психологическую» отметку в 100 рублей за 10 штук и продолжают расти. Мы попытались разобраться, с чем это связано. Для этого мы обратились к кандидату экономических наук Рустему Шайхаметову и в министерство торговли и услуг республики. Подробности — здесь.

90% коррупционных преступлений в республике приходится на представителей властей и коммерсантов. Об этом стало известно из доклада прокуратуры Башкирии. Так, 90% преступлений на этой почве совершено должностными лицами государственных и муниципальных органов, подведомственных организаций и бизнесменами. Остальные 10% приходятся на рядовых граждан, которые, как правило, уличаются в даче взяток.

Новогодняя ночь в этом году в Уфе пройдет без праздничного фейерверка. Как сообщили в городской администрации, решение об этом было принято оргкомитетом по подготовке и празднованию Нового года. При этом отмечается, что жителей Уфы в новогоднюю ночь все же ждет праздничная развлекательная программа.

В Уфе гимназию затопило в результате прорыва трубы. По информации телеграм-канала, в МБОУ гимназия №105 Уфы прорвало трубу, в результате чего в гимназии оказалась затоплена одна из раздевалок. Подчеркивается, что ранее в учебном заведении уже происходили подобные инциденты. Так, по словам автора поста, в прошлом году здесь также произошел прорыв трубы.

По итогам девяти месяцев 2023 года средний размер заработной платы в республике составил 54 712 рублей, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в отдельных муниципалитетах зарплаты выросли на более, чем 30%. Так, средний заработок жителей Татышлинского (50 676 руб.) и Бураевского (46 361 руб.) районов вырос на 41,4% и 38,6% соответственно.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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