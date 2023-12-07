Потоп в школе, новогодний фейерверк и чиновники-коррупционеры в Башкирии

Новогодняя ночь в этом году в Уфе пройдет без праздничного фейерверка. Как сообщили в городской администрации, решение об этом было принято оргкомитетом по подготовке и празднованию Нового года. При этом отмечается, что жителей Уфы в новогоднюю ночь все же ждет праздничная развлекательная программа.