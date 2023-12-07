Популярнее Франции: названа страна, которую россияне выбрали для отдыха

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По данным компании «Авиасейлс», россияне все чаще выбирают Шри-Ланку как направление для своих путешествий. За последнюю неделю спрос на авиабилеты в эту страну вырос на 125%. Увеличение интереса к Сейшельским островам объясняется отменой «визового сбора» для российских граждан, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Особенное внимание к направлению проявляют жители Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Москвы. Поиск авиабилетов из этих городов увеличился соответственно на 124%, 122%, 91% и 79%.
Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Коломбо в декабре начинается от 29 200 рублей, а в январе и феврале — от 32 700 рублей в одну сторону. Если лететь из Казани с одной пересадкой, то цена билета в декабре составит 33 500 рублей, а в январе и феврале — 33 700 рублей. Жители Екатеринбурга могут найти авиабилеты с одной пересадкой за 33 300 рублей с декабря по февраль. В Москве есть билеты со временем пересадки от 28 900 рублей, а прямые рейсы стоят не менее 29 900 рублей. В январе перелет с пересадкой обойдется в 34 100 рублей, а в феврале — от 33 400 рублей.
Также было отмечено, что на новогодние праздники доля бронирования авиабилетов в Шри-Ланку составляет 1,5% от общего числа зарубежных бронирований. Это немного меньше, чем бронирование на Индонезию и Францию.