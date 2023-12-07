Популярнее Франции: названа страна, которую россияне выбрали для отдыха

Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Коломбо в декабре начинается от 29 200 рублей, а в январе и феврале — от 32 700 рублей в одну сторону. Если лететь из Казани с одной пересадкой, то цена билета в декабре составит 33 500 рублей, а в январе и феврале — 33 700 рублей. Жители Екатеринбурга могут найти авиабилеты с одной пересадкой за 33 300 рублей с декабря по февраль. В Москве есть билеты со временем пересадки от 28 900 рублей, а прямые рейсы стоят не менее 29 900 рублей. В январе перелет с пересадкой обойдется в 34 100 рублей, а в феврале — от 33 400 рублей.