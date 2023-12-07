Почему болят колени и как справиться с болевыми ощущениями

У многих людей возникают боли в коленях. Они могут быть разной степени интенсивности и ограничивать движение. Травматолог-ортопед Дарья Черемисова рассказала, из-за чего возникают боли и от каких упражнений следует отказаться.