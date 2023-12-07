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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Почему болят колени и как справиться с болевыми ощущениями

7 декабря 2023, 08:41
У многих людей возникают боли в коленях. Они могут быть разной степени интенсивности и ограничивать движение. Травматолог-ортопед Дарья Черемисова рассказала, из-за чего возникают боли и от каких упражнений следует отказаться.

Боли в коленях могут быть вызваны различными причинами, такими как травмы, возрастные изменения или избыточный вес. Неправильное положение стопы при ходьбе или занятия спортом, перегрузка мышц и связок также могут вызывать боль, пишет Pravda.Ru.

Чтобы определить причину болей в коленях, необходимо обратиться к врачу. Лечение боли включает комплексный подход, включающий физическую терапию, массаж, лекарства и физиотерапию. Также можно использовать ортезы и ортопедические стельки для фиксации коленного сустава.

Профилактика также играет важную роль в предотвращении болей в коленях. Необходимо следить за своим весом, правильно распределять нагрузку на ноги и регулярно заниматься спортом для укрепления мышц. Однако не все упражнения подходят, если чувствуется дискомфорт в коленях.

Важно избегать глубоких приседаний, прыжков и упражнений со скакалкой, а также бега по твердым поверхностям. Выпады и упражнения с поднятием тяжестей могут также усугубить состояние коленей. Лучше выбрать спорт, который не нагружает коленные суставы, например, плавание, йогу или пилатес.

При заботе о здоровье коленных суставов важно помнить о правильной профилактике, регулярной физической активности и консультации с врачом для комплексного лечения болей в коленях.

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