Почему болят колени и как справиться с болевыми ощущениями

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Боли в коленях могут быть вызваны различными причинами, такими как травмы, возрастные изменения или избыточный вес. Неправильное положение стопы при ходьбе или занятия спортом, перегрузка мышц и связок также могут вызывать боль, пишет Pravda.Ru.
Чтобы определить причину болей в коленях, необходимо обратиться к врачу. Лечение боли включает комплексный подход, включающий физическую терапию, массаж, лекарства и физиотерапию. Также можно использовать ортезы и ортопедические стельки для фиксации коленного сустава.
Профилактика также играет важную роль в предотвращении болей в коленях. Необходимо следить за своим весом, правильно распределять нагрузку на ноги и регулярно заниматься спортом для укрепления мышц. Однако не все упражнения подходят, если чувствуется дискомфорт в коленях.
Важно избегать глубоких приседаний, прыжков и упражнений со скакалкой, а также бега по твердым поверхностям. Выпады и упражнения с поднятием тяжестей могут также усугубить состояние коленей. Лучше выбрать спорт, который не нагружает коленные суставы, например, плавание, йогу или пилатес.
При заботе о здоровье коленных суставов важно помнить о правильной профилактике, регулярной физической активности и консультации с врачом для комплексного лечения болей в коленях.