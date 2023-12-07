НРА: Новикомбанку присвоен рейтинг АА со стабильным прогнозом

«С получением рейтинга от агентства НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств. Отрадно, что в результате присвоенного рейтинга оценка банка поднялась еще на один уровень уже второй раз за этот юбилейный год», — заявила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.