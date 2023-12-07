НРА: Новикомбанку присвоен рейтинг АА со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Данный рейтинг был присвоен кредитной организации впервые и сразу на высоком уровне, что говорит об успешности утвержденной акционером модели развития опорного банка госкорпорации «Ростех».
По мнению экспертов НРА, ключевыми факторами, повлиявшими на уровень рейтинга, стали сильные рыночные позиции банка, высокая оценка показателей ликвидности и операционной эффективности, пишет gorod55.ru.
В агентстве подчеркнули, что Новикомбанк активно участвует в бизнес-процессах основного акционера, при этом осуществляет деятельность как опорный банк «Ростеха», оставаясь ключевым звеном финансового центра государственной корпорации.
Как отмечается, Новикомбанк не только осуществляет бесперебойное кредитование текущих потребностей крупных предприятий промышленности на приемлемых условиях, но и участвует в реализации стратегических программ по их совершенствованию, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.
Банк активно взаимодействует и с органами власти, институтами развития и фондами, а также помогает предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности существенно снижать стоимость обслуживания кредитов.
При этом Новикомбанк развивает собственные программы финансирования для поддержки предприятий, которые реализуют задачи по достижению технологического суверенитета.
К числу положительных факторов, повлиявших на рейтинговую оценку НРА, относится хорошее качество активов: кредиты, предоставленные корпоративным клиентам, составляют 69,5% от совокупной ссудной задолженности. Новикомбанк имеет достаточный объем ликвидных активов (29,4% активов-нетто), чтобы обойти возможную кризисную ситуацию с минимальными потерями. Агентство также положительно оценивает и показатель стресс-ликвидности.
«С получением рейтинга от агентства НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств. Отрадно, что в результате присвоенного рейтинга оценка банка поднялась еще на один уровень уже второй раз за этот юбилейный год», — заявила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.