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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Празднование нового года в Уфе в этом году пройдет без фейерверков

Никакого праздника: в Уфе отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

7 декабря 2023, 14:08
Фото: 1MI

Празднование нового года в Уфе в этом году пройдет без фейерверков

Об этом Mkset сообщили в администрации Уфы.

Новогодняя ночь в этом году в Уфе пройдет без праздничного фейерверка. Как сообщили в городской администрации, решение об этом было принято оргкомитетом по подготовке и празднованию Нового года.

— В новогоднюю ночь в этом году на главной городской площади — на сцене под козырьком Русского драматического театра — с 22:00 до 02:00 будет организована концертная программа по встрече Нового, 2024 года. После завершения концерта фейерверка не будет, — заявили в администрации.

Ранее Mkset рассказывал о том, как проходит подготовка к празднованию Нового года в Уфе и других муниципалитетах республики. Как сообщила глава МинЖКХ республики Ирина Голованова, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки.

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Также в Уфе готовятся к открытию ледовые катки и хоккейные коробки. Всего в этом году в Уфе планируется открытие 32 ледовых катков, а самый большой из них расположится на стадионе «Строитель» — его площадь составляет порядка 17 тысяч кв. м.

#Азамат Нухов
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