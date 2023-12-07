Никакого праздника: в Уфе отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

Ранее Mkset рассказывал о том, как проходит подготовка к празднованию Нового года в Уфе и других муниципалитетах республики. Как сообщила глава МинЖКХ республики Ирина Голованова, праздничную иллюминацию планируется включить в срок до 9 декабря, до 20 декабря установят новогодние елки, а к 23 декабря в республике должны будут открыться новогодние городки.