«Навигатор карьеры» поможет искать специалистов для работы на Сахалине

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Как сообщили в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, специалисты которого и разработали новый сервис, «Навигатор карьеры» нацелен на решение комплекса вопросов по обеспечению предприятий квалифицированными специалистами, повышением эффективности работы сотрудников и их квалификации.
— Нашему региону нужны новые кадры, предприятия испытывают потребность в повышении качества подготовки сотрудников, специалисты-кадровики постоянно отслеживают актуальные резюме граждан, желающих получить рабочее место, — отметила исполняющая обязанности генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева. — Поэтому по инициативе губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренкомы создали платформу, которая помогает в решении всех вышеназванных вопросов и направлена именно на развитие кадров для экономики на территории Сахалинской области.
«Навигатор карьеры» предлагает целый спектр услуг жителям островного региона: они могут сразу найти актуальные вакансии в регионе, узнать о программах обучения, быстро вычленять в потоке информации предложения от работодателей с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятия.
На главной странице сервиса «Навигатор карьеры» можно увидеть потребности предприятий в специалистах разных отраслей, ознакомиться с ними и оставить свой отклик. Информация обновляется еженедельно.
Сервис «Навигатор карьеры» предоставляет высокий стандарт предложений, где жители нашей страны могут найти лучшее предложение на рынке труда.