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Posted Сегодня, 19:57

Published Сегодня, 19:57

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

McDonald’s откроет сеть кафе под брендом CosMc’s

7 декабря 2023, 19:57
По информации из газеты USA Today, McDonald's планирует запустить сеть небольших кафе под именем CosMc's в США до конца следующего года.

Первоначально будет открыто десять заведений, после чего компания проанализирует данные, чтобы решить, стоит ли развивать сеть дальше, пишет RT.

Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински выразил оптимистичные настроения и сообщил о планах открытия кафе во многих странах при хороших показателях.

Кафе CosMc's будет предлагать блюда из меню McDonald's, но основной акцент будет сделан на кофе, пончиках и сэндвичах.

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