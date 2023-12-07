McDonald’s откроет сеть кафе под брендом CosMc’s

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Первоначально будет открыто десять заведений, после чего компания проанализирует данные, чтобы решить, стоит ли развивать сеть дальше, пишет RT.
Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински выразил оптимистичные настроения и сообщил о планах открытия кафе во многих странах при хороших показателях.
Кафе CosMc's будет предлагать блюда из меню McDonald's, но основной акцент будет сделан на кофе, пончиках и сэндвичах.