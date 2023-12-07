Лариса Долина отправилась на гастроли, несмотря на проблемы со здоровьем

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Из-за простуды певица потеряла голос, но все равно решила не отменять выступления. Она даже спела с больным горлом на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича. Чтобы восстановить голос, Долина обратилась к фониатру, который ожидал ее за кулисами, пишет ИА RuNews24.ru.
«Я спою всего две песни и все, больше не смогу продолжать. Потом я быстро бегу к фониатру за кулисы, чтобы он применил нужные лекарства для связок. И так продолжается на протяжении всего концерта», — рассказала Лариса Долина.
Всего за один концерт певице пришлось бежать за кулисы 12 раз, чтобы снять сильный отек голосовых связок.