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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:26

Лариса Долина отправилась на гастроли, несмотря на проблемы со здоровьем

7 декабря 2023, 08:25
Лариса Долина отправилась в гастрольное турне по России, несмотря на проблемы с голосом. Ее дочь Ангелина Миончинская поделилась этой информацией, пишет Telegram-канал Mash.

Из-за простуды певица потеряла голос, но все равно решила не отменять выступления. Она даже спела с больным горлом на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича. Чтобы восстановить голос, Долина обратилась к фониатру, который ожидал ее за кулисами, пишет ИА RuNews24.ru.

«Я спою всего две песни и все, больше не смогу продолжать. Потом я быстро бегу к фониатру за кулисы, чтобы он применил нужные лекарства для связок. И так продолжается на протяжении всего концерта», — рассказала Лариса Долина.

Всего за один концерт певице пришлось бежать за кулисы 12 раз, чтобы снять сильный отек голосовых связок.

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