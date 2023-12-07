Эксперты заявили о «лукавой статистике» в соцсфере перед выборами

«Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — отметила завуч московкой школы Лидия Леонидова. По ее мнению, критики, плохо знакомые со школьной жизнью, часто не указывают на положительные перемены, которые, безусловно, есть. Среди таких перемен она назвала: электронные источники с готовыми сценариями уроков, удобные конструкторы программ по разным дисциплинам, а также возможность повышения квалификации педагогов онлайн.