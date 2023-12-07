Эксперты заявили о «лукавой статистике» в соцсфере перед выборами

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Опрос, проведенный журналистами МК, показал, что многие эксперты согласны с тем, что в большинстве случаев исследования опираются на «лукавую статистику». Ее механизм достаточно хорошо отработан. Приводятся сведения малоизвестных агентств, на их основе в СМИ делаются вбросы. Особенно востребована такая методика перед выборами, пишет mk.ru.
«Достаточно легко вбросить такой месседж, не соответствующий действительности, и раскачать его», — заявил глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.
По его словам, подобные фейки преследуют лишь одну цель — максимально раскачать лодку. Особенно легко медиапространство накачивается негативом накануне избирательной кампании.
Часто это выглядит так — в интернете ссылаются на проведенные исследования, имеющиеся в распоряжении издания, сообщают о том, что две трети учителей школ не любят свою работу. Проверить достоверность этой информации невозможно, однако результат в виде негодования общественности гарантирован.
По мнению политтехнолога, председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, использование подобных технологий характерно для отраслевых лоббистов, политиков-популистов, не очень добросовестных журналистов, создающих сенсацию на ровном месте.
«Для того чтобы понять реальную ситуацию, надо анализировать данные экономической статистики: соотношение зарплаты и прожиточного уровня в регионе, а также текучку кадров по соответствующим специальностям», — добавил Костин.
Как пояснил изданию профессор Финуниверситета Александр Сафонов, для воздействия на эмоциональное состояние читателя (зрителя) все чаще используются микросоциологические опросы. Они не дают объективной оценки, но в сознании людей они отзываются, искусно нащупывая болевые точки.
«Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — отметила завуч московкой школы Лидия Леонидова. По ее мнению, критики, плохо знакомые со школьной жизнью, часто не указывают на положительные перемены, которые, безусловно, есть. Среди таких перемен она назвала: электронные источники с готовыми сценариями уроков, удобные конструкторы программ по разным дисциплинам, а также возможность повышения квалификации педагогов онлайн.