Депутат Хамзаев призвал навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома

Во-первых, Хамзаев отметил, что ответственность за то, как оружие попадает в руки детей, лежит на родителях, которые хранят его дома. В связи с этим необходимо проводить конкретные проверки, чтобы убедиться, что оружие хранится в правильных условиях. При выдаче лицензии на оружие, должно быть обязательное требование наличия сейфа для хранения. Однако, неясно, проводятся ли такие проверки и где-то, возможно, они вообще не проводятся, пишет RT.