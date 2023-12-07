Депутат Хамзаев призвал навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Во-первых, Хамзаев отметил, что ответственность за то, как оружие попадает в руки детей, лежит на родителях, которые хранят его дома. В связи с этим необходимо проводить конкретные проверки, чтобы убедиться, что оружие хранится в правильных условиях. При выдаче лицензии на оружие, должно быть обязательное требование наличия сейфа для хранения. Однако, неясно, проводятся ли такие проверки и где-то, возможно, они вообще не проводятся, пишет RT.
Касательно вопроса о том, как ребёнок смог пронести оружие в школу, Хамзаев отметил, что система безопасности в школах иногда оставляет желать лучшего. Некоторые охранники сами нуждаются в охране. Охрана в школах должна быть профессиональной, а не только формальной. Аналогичная ситуация с школьными психологами, которые также требуют внимания. В обоих случаях есть над чем работать и улучшать существующую систему.