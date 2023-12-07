Более 20 крупных спортивных объектов построили на Сахалине и Курилах за 5 лет

За 5 лет в островном регионе возвели и запустили лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», стадион в Томари, хоккейный корт в Курильске, универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной СШ «Кристалл», водноспортивный комплекс «Аква Сити», ФОК с бассейном в Северо-Курильске, стадион и ФОК в Горнозаводске, спортзал в Шахтерске, трамплин К-40 в Углегорске. Также посетителей принимают новые ФОКОТы в Быкове, Долинске, Смирных и Тымовском, стадион в Поронайске, ФОК в Холмске, хоккейный корт в селе Костромском, лыжероллерная трасса в селе Восток, ФОК с бассейном в Аниве, спорткомплекс в Ильинском. Возобновлена работа УТЦ «Восток». Совсем недавно в Южно-Сахалинске открылся новый центр единоборств, в ближайшее время завершится реконструкция спортшколы восточных видов.