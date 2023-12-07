«Билет в будущее» получили тысячи школьников Сахалина

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«Билет в будущее» позволяет узнать о том, какие профессии не просто существуют в современной России, но востребованы — и особенно на Сахалине. Кроме того, участники проекта могут точнее определиться с тем, кем именно они видят себя в будущем, к специальностям какого профиля — технического, например, или гуманитарного они склонны.
Первым этапом реализации проекта «Билет в будущее» стало открытие мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» в Историческом парке «Россия — Моя история» в Южно-Сахалинске. Выставка познакомила школьников столицы островного региона с востребованными профессиями. Открыла выставку министр образования региона Анастасия Киктева.
Она отметила важность ранней профориентанции в учебных заведениях, особенно школах.
— Ведь чем раньше ребёнок начнёт задумываться о будущей профессии, тем более гармоничным будет его развитие как личности, — отметила министр. — Мы узнали мнение ребят, педагогов, родителей о выставке и проекте «Билет в будущее» в целом и понимаем, что такие форматы работы помогают получить новые знания о профессиях, которые востребованы сейчас и обретут популярность в будущем.
Также в рамках проекта школьники Сахалина проходят профориентационное тестирование, посещают предприятия и даже проходят первичную практику.
Как сообщила пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, в 2022 году проект охватил свыше трёх тысяч старшеклассников. По их словам, «Билет в будущее» дал помог сделать осознанный выбор будущей профессии в самых разных отраслях: от науки и медицины, до творчества и ручного труда. В планах организаторов проекта охватить в 2023 году более шести тысяч сахалинских школьников.
— Название проекта очень точно отражает его суть, — говорит региональный координатор проекта «Билет в будущее» Натали Ольховская. — Благодаря участию в нём многие наши старшеклассники всерьёз отнеслись к выбору ответа на вопрос «кем быть» и сумели начать построение карьеры с начальных ступеней. Наши участники, которые совсем недавно обучались в школе, сегодня учатся в техникумах и вузах на выбранных специальностях и не жалеют о своем выборе.
Стать участником проекта и более подробно познакомиться с его возможностями можно на сайте: https://bvbinfo.ru/