«Билет в будущее» получили тысячи школьников Сахалина

«Билет в будущее» позволяет узнать о том, какие профессии не просто существуют в современной России, но востребованы — и особенно на Сахалине. Кроме того, участники проекта могут точнее определиться с тем, кем именно они видят себя в будущем, к специальностям какого профиля — технического, например, или гуманитарного они склонны.