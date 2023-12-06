Уфимский университет науки и технологий перевели на отечественную онлайн-платформу

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Преподаватели и студенты смогут использовать МТС Линк для проведения онлайн-встреч и вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных отраслевых и межвузовских мероприятий. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров.
При проведении онлайн-занятий преподаватели Уфимского университета науки и технологии смогут выгружать полную статистику по посещаемости лекций и активности участников, в режиме онлайн контролировать присутствие студентов на вебинарах, сохранять и выгружать в общий доступ записи занятий. Возможности решения позволяют поддерживать постоянную вовлеченность слушателей, отвечать на вопросы, получать обратную связь и уделять больше времени разъяснению материала.
— Учебные заведения все чаще используют гибридный формат обучения, сочетающий онлайн- и оффлайн-занятия. С помощью современных технологий педагоги могут обеспечивать одинаковую активность студентов, присутствующих в аудитории, и тех, кто занимается удаленно. Мы очень рады, что с помощью нашего решения помогли опорному вузу Уфы модернизировать учебный процесс. Наш сервис — полностью российская разработка, включенная в реестр разрешенного ПО, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
— Электронное обучение для нашего университета — это давно привычный формат, многие учебные планы включают онлайн-курсы. Сегодня особенно важно использовать российские решения в организации работы. Уверен, благодаря российским цифровым технологиям образовательный процесс выйдет на новый уровень», — отметил ректор Уфимского университета Вадим Захаров.