Уфимский университет науки и технологий перевели на отечественную онлайн-платформу

— Учебные заведения все чаще используют гибридный формат обучения, сочетающий онлайн- и оффлайн-занятия. С помощью современных технологий педагоги могут обеспечивать одинаковую активность студентов, присутствующих в аудитории, и тех, кто занимается удаленно. Мы очень рады, что с помощью нашего решения помогли опорному вузу Уфы модернизировать учебный процесс. Наш сервис — полностью российская разработка, включенная в реестр разрешенного ПО, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.