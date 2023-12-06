ТПП РБ вводит пилотное сопровождения предприятий для решения кадрового голода

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Торгово-промышленной палате президент ТПП РБ Тимур Хакимов и первый заместитель Минтруда РБ Юрий Мельников обсудили пути сокращения дефицита трудовых ресурсов.
На сегодня потребность работодателей в кадрах составляет 48,2 тыс. работников. Это сейчас самая сложная проблема для бизнеса, особенно для промпредприятий.
Один из вариантов решения проблемы, это привлечение иностранных работников для трудоустройства по рабочим профессиям. Есть три механизма: по квоте, вне квоты и привлечение высококвалифицированных специалистов.
«Прорабатываем пилотное сопровождение. Предприятиям нужно подать заявку в ТПП РБ, заключить соглашение и начнется быстрая и эффективная работа. У нас есть договоренности с Ираном, с Индией и другими странами, рассматривается организация вахтового режима для работы в Башкортостане. Мало кто знает, что, к примеру, Бангладеш — сильный мировой центр судостроения, где много доступных сварщиков, фрезеровщиков, инженеров. На днях в Башкортостан прилетает Чрезвычайный и Полномочный посол страны для обсуждения в том числе этого вопроса», — отметил Тимур Хакимов.
ТПП РБ не первый год занимается подбором иностранных работников для предприятий-членов Палаты на базе Миграционного центра на ул. Сарапульской. Естественно, только в тех случаях, когда на эти должности невозможно найти специалистов у нас в республике.
Сейчас появилась возможность сократить сроки от запроса предприятия до начала работы сотрудника. Речь идет о квалифицированных сварщиках и инженерном составе из дружественных стран, которых можно привезти без квоты. Изменения законодательства, которые позволяют это сделать, вступают в силу уже 15 декабря.
Президент ТПП РБ и представителями Минтруда выработали алгоритм совместной работы.
Другой путь — это переориентирование вахтовиков на работу на предприятиях Башкортостана с сопоставимой заработной платой.