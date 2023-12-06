ТПП РБ вводит пилотное сопровождения предприятий для решения кадрового голода

ТПП РБ не первый год занимается подбором иностранных работников для предприятий-членов Палаты на базе Миграционного центра на ул. Сарапульской. Естественно, только в тех случаях, когда на эти должности невозможно найти специалистов у нас в республике.

Сейчас появилась возможность сократить сроки от запроса предприятия до начала работы сотрудника. Речь идет о квалифицированных сварщиках и инженерном составе из дружественных стран, которых можно привезти без квоты. Изменения законодательства, которые позволяют это сделать, вступают в силу уже 15 декабря.