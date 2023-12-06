ТПП: Для развития международного бизнеса в рамках ЕАЭС создается специальный механизм

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
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Updated Сегодня, 10:26
Согдийская область является субъектом Республики Таджикистан. Численность населения этого региона составляет около трех миллионов человек. Согдийская область — один из экономических центров республики. Здесь развиты легкая промышленность, а также машиностроительная и сельскохозяйственная отрасли. В этом регионе действует пять свободных экономических зон (СЭЗ) с льготами и преференциями для инвесторов.
Одной из ключевых целей на сегодняшний день является увеличение товарооборота между Таджикистаном и Российский Федерацией. На этом акцентировал внимание Раджаббой Ахмадзода, председатель Согдийской области. Он уточнил, что по итогам периода с января по ноябрь 2023 года между регионами Таджикистана и Россией товарооборот составил семьсот миллионов долларов США. В связи с этим Ахмадзода предложил российским инвесторам посетить Согдийскую область республики, чтобы ознакомиться с инвестиционным потенциалом этого региона.
Он также рассказал, что Согдийская область подготовила для встречи в ТПП презентации бизнес-проектов, ориентированных на создание совместных предприятий в сфере переработки кожи и хлопка, фруктов и овощей, а также в области машиностроения и освоения новых земель.
Председатель Согдийской области выразил надежду, что встреча в ТПП послужит хорошим импульсом для развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Россией.
В Согдийской области 18 городов, в которых действует более 1,2 тысячи промышленных предприятий. В совокупности они производят около 250 видов продукции. Как показали подсчеты областного правительства, международный товарооборот региона за 2023 год превысит три миллиарда долларов, из которых более 650 миллионов — оборот с Россией, главным торговым партнером Таджикистана. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на государственном уровне создаются новые механизмы для совместных проектов в промышленном и аграрном секторах, а также в ряде других направлений.
По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, для этих целей в России создали специальный инструмент, который начнет действовать с начала 2024 года. Его уже утвердил глава правительства. В данном механизме будут собраны представители бизнеса трех государств ЕАЭС. Напомним, что инициатором создания такого инструмента выступила Российская Федерация, а остальные четыре страны ЕАЭС поддержали данную идею. Это Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
«Это была серьёзнейшая работа Торгово-промышленной палаты не только России. Мы уже сейчас создали проектный офис в ТПП по согласованному решению между пятью странами ЕАЭС», — отметил Сергей Катырин.
В соответствии со статистикой Минэкономразвития, за последние 32 года объем инвестиционных вложений российского бизнеса в Таджикистан превысил 130 миллиардов рублей, что составляет 16% от всего объема внешнего капитала.