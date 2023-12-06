ТПП: Для развития международного бизнеса в рамках ЕАЭС создается специальный механизм

В Согдийской области 18 городов, в которых действует более 1,2 тысячи промышленных предприятий. В совокупности они производят около 250 видов продукции. Как показали подсчеты областного правительства, международный товарооборот региона за 2023 год превысит три миллиарда долларов, из которых более 650 миллионов — оборот с Россией, главным торговым партнером Таджикистана. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на государственном уровне создаются новые механизмы для совместных проектов в промышленном и аграрном секторах, а также в ряде других направлений.