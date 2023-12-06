Своя изюминка: какой национальный фастфуд популярен в Башкирии?

По данным «РБК Уфа», в Башкирии оборот предприятий общепита в январе 2022 года составил 2,67 млрд рублей — это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по обороту общественного питания Башкирия в этом месяце занимала второе место в Приволжском федеральном округе, уступая только Татарстану. Всего же объем рынка общественного питания в России составляет 2,33 трлн рублей. Примечательно, что по сравнению с 2020 годом, когда пандемия серьезно ударила в том числе и по общепиту, отрасль уже выросла вдвое. Около 70% рынка — оборот заведений, оставшаяся часть — питание в гостиницах, вузах, школах и столовых на предприятиях. Заведения, в свою очередь, делят на рестораны полного и быстрого обслуживания, а также «еду на ходу». Фастфудом считаются два последних сегмента.