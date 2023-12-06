Шандалович: В Карелии семьи с тремя детьми по закону могут получить деньги на жилье

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Как отметил Шандалович, в 2019 году парламент региона принял закон, благодаря которому семьи, где одновременно родились трое и более детей, могут получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья, пишут karelinform.ru
По его словам, с того момента господдержку получили восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа. Общая сумма средств, выделенных из бюджета Карелии на эти цели, составила более 36 миллионов рублей.
«Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии», — отметил Шандалович.
Уточняется, что полученные средства можно потратить на жилье, которое находится на территории Карелии и оформлено в общую собственность членов семьи с определением размера долей по соглашению.
За выплатой можно обращаться в отделения центра социальной работы по месту жительства.
Право на единовременную денежную выплату имеет один из родителей, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также имеющий гражданство РФ и проживающий в Республике Карелии.