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Шандалович: В Карелии семьи с тремя детьми по закону могут получить деньги на жилье

Шандалович: В Карелии семьи с тремя детьми по закону могут получить деньги на жилье

6 декабря 2023, 14:01
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович напомнил, что в регионе действует программа, по которой многодетные семьи могут получить разовую выплату на покупку жилья.

Как отметил Шандалович, в 2019 году парламент региона принял закон, благодаря которому семьи, где одновременно родились трое и более детей, могут получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья, пишут karelinform.ru

По его словам, с того момента господдержку получили восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа. Общая сумма средств, выделенных из бюджета Карелии на эти цели, составила более 36 миллионов рублей.

«Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии», — отметил Шандалович.

Уточняется, что полученные средства можно потратить на жилье, которое находится на территории Карелии и оформлено в общую собственность членов семьи с определением размера долей по соглашению.

За выплатой можно обращаться в отделения центра социальной работы по месту жительства.

Право на единовременную денежную выплату имеет один из родителей, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также имеющий гражданство РФ и проживающий в Республике Карелии.

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