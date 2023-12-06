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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Руководитель затопленного канализацией автосалона в Уфе прокомментировал ситуацию

Руководитель затопленного канализацией автосалона в Уфе прокомментировал ситуацию

6 декабря 2023, 08:59
Фото: mkset.ru
Поток воды удалось приостановить, в настоящий момент ведутся работы по очистке территории.

Ранее сегодня в Уфе в результате порыва коллектора на проспекте Салавата Юлаева. В результате десятки машин, находившихся поблизости оказались затопленными по капот. Над устранением последствий внештатной ситуации работают аварийные службы.

Так, в беседе с корреспондентом Mkset Михаил Савельев — управляющий дилерским центром «Форвард-Авто», вблизи которого и произошел порыв трубы, называет случившееся «крайне неприятной ситуацией».

«Нам очень сильно повезло, что у нас машины не пострадали. Вода ушла вниз и больше пострадали автомобили сотрудников другой организации», — отметил он.

По словам Савельева, на устранению последствий инцидента дилерский центр направил свою технику. В настоящий момент там ведутся работы по очистке территории и находившихся там автомобилей.

Как сообщил ранее Mkset главный инженер Уфаводоканала Михаил Серебряков, предварительная причина порыва — это подвижки грунтов. Установить точную причину получится по завершении аварийных работ.

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