Руководитель затопленного канализацией автосалона в Уфе прокомментировал ситуацию

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Ранее сегодня в Уфе в результате порыва коллектора на проспекте Салавата Юлаева. В результате десятки машин, находившихся поблизости оказались затопленными по капот. Над устранением последствий внештатной ситуации работают аварийные службы.
Так, в беседе с корреспондентом Mkset Михаил Савельев — управляющий дилерским центром «Форвард-Авто», вблизи которого и произошел порыв трубы, называет случившееся «крайне неприятной ситуацией».
«Нам очень сильно повезло, что у нас машины не пострадали. Вода ушла вниз и больше пострадали автомобили сотрудников другой организации», — отметил он.
По словам Савельева, на устранению последствий инцидента дилерский центр направил свою технику. В настоящий момент там ведутся работы по очистке территории и находившихся там автомобилей.
Как сообщил ранее Mkset главный инженер Уфаводоканала Михаил Серебряков, предварительная причина порыва — это подвижки грунтов. Установить точную причину получится по завершении аварийных работ.