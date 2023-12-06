Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф

Ранее музыкант уже получал штрафы, связанные с его статусом иностранного агента. Так, в ноябре этого года Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна* на 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). В июне текущего года Моргенштерну был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей за отказ указать в соцсетях статус иноагента.