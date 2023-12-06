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На рэпера из Уфы Моргенштерна* завели еще одно дело за отсутствие маркировок

Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф

6 декабря 2023, 03:32
Фото: MORGENSHTERN// VK.com

На рэпера из Уфы Моргенштерна* завели еще одно дело за отсутствие маркировок

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Савеловский суд Москвы.

Рэперу из Уфы Алишеру Моргенштерну* может грозить новый штраф за нарушение правил деятельности иностранного агента. Как сообщили в Савеловском суде, на его постах в социальных сетях отсутствовали соответствующие маркировки. Отмечается, что дата заседания по делу еще не назначена.

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Ранее музыкант уже получал штрафы, связанные с его статусом иностранного агента. Так, в ноябре этого года Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна* на 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). В июне текущего года Моргенштерну был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей за отказ указать в соцсетях статус иноагента.

Отметим, что сам рэпер ранее пытался оспорить свой статус иноагента. Слушание состоялось 13 июля 2022 года, однако Замоскворецкий суд Москвы не внял доводам защитника артиста и отклонил его исковые требования в полном объеме.

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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#Общество#Культура#Суд#Штрафы#Решение суда#Азамат Нухов
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