Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 04:55
Рэперу из Уфы Алишеру Моргенштерну* может грозить новый штраф за нарушение правил деятельности иностранного агента. Как сообщили в Савеловском суде, на его постах в социальных сетях отсутствовали соответствующие маркировки. Отмечается, что дата заседания по делу еще не назначена.
Ранее музыкант уже получал штрафы, связанные с его статусом иностранного агента. Так, в ноябре этого года Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна* на 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). В июне текущего года Моргенштерну был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей за отказ указать в соцсетях статус иноагента.
Отметим, что сам рэпер ранее пытался оспорить свой статус иноагента. Слушание состоялось 13 июля 2022 года, однако Замоскворецкий суд Москвы не внял доводам защитника артиста и отклонил его исковые требования в полном объеме.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.