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Updated Сегодня, 04:16

В Башкирии средний размер зарплаты в 2023 году вырос на 15,7%

Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей

6 декабря 2023, 03:56
Фото: 1MI

В Башкирии средний размер зарплаты в 2023 году вырос на 15,7%

Данные публикует Башстат.

По итогам девяти месяцев 2023 года средний размер заработной платы составил 54 712 рублей, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в отдельных муниципалитетах зарплаты выросли на более, чем 30%. Так, средний заработок жителей Татышлинского (50 676 руб.) и Бураевского (46 361 руб.) районов вырос на 41,4% и 38,6% соответственно.

При этом размер заработной платы варьируется в зависимости от муниципалитета. Так, наиболее высокие показатели по республике были зарегистрированы в Уфимском районе (74 015 руб.), Уфе (71 302 руб.) и Салавате (61 321 руб.).

В то же время наиболее низкие показатели были зарегистрированы в Бурзянском (32 539 рублей), Бакалинском (34 963 рублей) и Кигинском (36 125 рублей) районах.

#Общество#Башкирия#Деньги#Аналитика#Зарплата#Статистика#Новости Башкирии#Долги по зарплате#Минимальная зарплата#Азамат Нухов
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