Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей

По итогам девяти месяцев 2023 года средний размер заработной платы составил 54 712 рублей, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в отдельных муниципалитетах зарплаты выросли на более, чем 30%. Так, средний заработок жителей Татышлинского (50 676 руб.) и Бураевского (46 361 руб.) районов вырос на 41,4% и 38,6% соответственно.