Прорыв Уфаводоканала, яичная инфляция в Башкирии и ампутация руки рабочего завода

Кинотеатр «Искра» лишится статуса «объекта культурного наследия регионального значения». Памятником архитектуры здание считалось с 1976 года, но эпоху перемен оно не пережило. Ремонтные работы в начале «нулевых» привели к утрате эстетических особенностей, а в начале «двадцатых» эффективные собственники привели «Искру» к тому, что она уже несколько лет не может открыть свои двери. Весной там произошёл пожар, а летом владельцы-банкроты выставили памятник на продажу. Затем заказали экспертизу, которая решила, что какой-то культурной ценности объект не имеет.