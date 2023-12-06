Прорыв Уфаводоканала, яичная инфляция в Башкирии и ампутация руки рабочего завода

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
«Уфаводоканал» совершил очередной прорыв — канализационные стоки разлились вдоль проспекта Салавата Юлаева, отходы поднялись по капот припаркованных автомобилей. Рабочие говорят о том, что построенные в советские годы канализационные сети не справляются с нагрузкой в связи с износом и застройкой огромными жилыми комплексами. Главный инженер сам напросился дать комментарий нашему корреспонденту. А вот автоцентру, чьи машины затопило, пришлось за свой счёт расчищать парковку.
Цены на яйца бьют рекорды, а в минторге считают, что это — сезонное явление. К этому фактору они добавляют издержки производства, дорогой импорт компонентов, нехватку рабочих рук. Экономист соглашает с чиновниками. Но мы обнаружили, что с сезонностью не всё так однозначно — весной и прошлогодней осенью цены росли не такими темпами. Где найти причину того, что яйца становятся «золотыми»?
Работнику сахарного завода в Башкирии оторвало руку. 39-летний бедолага слесарь-ремонтник обратил внимание на посторонний шум и полез чинить оборудование, но это привело к госпитализации. Мы узнали, что завод принадлежит одному из крупнейших сельскохозяйственных олигархов Башкирии, магнату Мансуру Латыпову. Что ещё есть в его активах?
Кинотеатр «Искра» лишится статуса «объекта культурного наследия регионального значения». Памятником архитектуры здание считалось с 1976 года, но эпоху перемен оно не пережило. Ремонтные работы в начале «нулевых» привели к утрате эстетических особенностей, а в начале «двадцатых» эффективные собственники привели «Искру» к тому, что она уже несколько лет не может открыть свои двери. Весной там произошёл пожар, а летом владельцы-банкроты выставили памятник на продажу. Затем заказали экспертизу, которая решила, что какой-то культурной ценности объект не имеет.
Пока депутаты пытаются защититься от антикоррупционного законодательства, в прокуратуре решили подвести «коррупционные итоги года». Депутатам есть чего бояться, ведь 90% всех преступлений в этой сфере приходится на государевых людей, муниципальных служащих, руководителей предприятий, организаций, а также подельников-коммерсантов. О каких самых резонансных делах говорили в прокуратуре?