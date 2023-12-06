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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Подруга Кати Лель рассказала о причинах развода певицы

6 декабря 2023, 08:23
Одна из подруг певицы Кати Лель рассказала о причинах развода между ней и ее мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым.

Оказалось, что несмотря на то, что Кузнецов имел статус предпринимателя, он не смог добиться финансового успеха и зарабатывал гораздо меньше, чем его жена.

Именно этот факт стал причиной усталости и недовольства Кати, которая сама обеспечивала свою дочь и стремилась, чтобы у нее ни в чем не было нужды. В то же время, Кузнецов, можно сказать, «сидел на ее шее» и получал значительно меньше, чем Лель, пишет ИА RuNews24.ru.

Постоянные слухи о возможных изменах со стороны Кузнецова только укрепили решение Кати о разводе. Ей было известно о его интрижках и она была уверена в том, что он мог ей изменять.

В итоге, после 15 лет совместной жизни, певица Катя Лель решила развестись с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым.

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