Подруга Кати Лель рассказала о причинах развода певицы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Оказалось, что несмотря на то, что Кузнецов имел статус предпринимателя, он не смог добиться финансового успеха и зарабатывал гораздо меньше, чем его жена.
Именно этот факт стал причиной усталости и недовольства Кати, которая сама обеспечивала свою дочь и стремилась, чтобы у нее ни в чем не было нужды. В то же время, Кузнецов, можно сказать, «сидел на ее шее» и получал значительно меньше, чем Лель, пишет ИА RuNews24.ru.
Постоянные слухи о возможных изменах со стороны Кузнецова только укрепили решение Кати о разводе. Ей было известно о его интрижках и она была уверена в том, что он мог ей изменять.
В итоге, после 15 лет совместной жизни, певица Катя Лель решила развестись с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым.