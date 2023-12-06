Подруга Кати Лель рассказала о причинах развода певицы

Именно этот факт стал причиной усталости и недовольства Кати, которая сама обеспечивала свою дочь и стремилась, чтобы у нее ни в чем не было нужды. В то же время, Кузнецов, можно сказать, «сидел на ее шее» и получал значительно меньше, чем Лель, пишет ИА RuNews24.ru.