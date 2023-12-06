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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В прокуратуре рассказали о масштабах коррупции в Башкирии.

Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками

6 декабря 2023, 13:17
Фото: 1MI

В прокуратуре рассказали о масштабах коррупции в Башкирии.

Попадались крупные начальники, главы администраций и коммерсанты.

90% коррупционных преступлений в республике приходится на представителей властей и коммерсантов. Об этом стало известно из доклада прокуратуры Башкирии.

5 декабря в прокуратуре прошла пресс-конференция по вопросам борьбы с коррупцией. Начальник отдела по антикоррупционному надзору представил доклад, описывающий коррупцию в регионе.

Оказалось, что 90% преступлений на этой почве совершено должностными лицами государственных и муниципальных органов, подведомственных организаций и бизнесменами. Остальные 10% приходятся на рядовых граждан, которые, как правило, уличаются в даче взяток. Основные сектора деятельности, подверженные нечестному ведению дел, это госзакупки, государственные и муниципальные услуги, освоение бюджета, а также дорожное строительство, медицина, лесное хозяйство и правоохранительная деятельность.

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Озвучены и цифры, описывающие размах коррупции в Башкирии. Размер установленного правоохранителями ущерба составил 2,6 млрд рублей. Для понимания масштаба можно сравнить сумму с теми средствами, которые выделяются на благоустройство Уфы (по проекту бюджета на 2024 год) — 2,05 млрд рублей. Наказание за нарушение антикоррупционного законодательства настигло 1,5 тыс должностных лиц, которые по инициативе надзорного ведомства привлечены к ответственности. Более 1,5 тыс раз чиновники укрывали данные о доходах, имуществе и банковских счетах. За 11 месяцев 2023 года правоохранители 1200 преступлений, из которых 320 связаны со взятничеством, более 280 — с хищениями.

Среди самых резонансных дел, связанных с коррупцией, в прокуратуре назвали расследования в отношение банды начальника отдела МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, главы администрации города Межгорье, теперь уже бывшего гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова.

Сегодня стало известно, что госслужащих и «народных избранников» хотят освободить от ответственности за коррупционные преступления в «форс-мажорных» обстоятельствах — во время войн, забастовок, стихийных бедствий, пандемий.

#Общество#Уфа#Прокуратура#Коррупция#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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