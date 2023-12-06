Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
90% коррупционных преступлений в республике приходится на представителей властей и коммерсантов. Об этом стало известно из доклада прокуратуры Башкирии.
5 декабря в прокуратуре прошла пресс-конференция по вопросам борьбы с коррупцией. Начальник отдела по антикоррупционному надзору представил доклад, описывающий коррупцию в регионе.
Оказалось, что 90% преступлений на этой почве совершено должностными лицами государственных и муниципальных органов, подведомственных организаций и бизнесменами. Остальные 10% приходятся на рядовых граждан, которые, как правило, уличаются в даче взяток. Основные сектора деятельности, подверженные нечестному ведению дел, это госзакупки, государственные и муниципальные услуги, освоение бюджета, а также дорожное строительство, медицина, лесное хозяйство и правоохранительная деятельность.
Озвучены и цифры, описывающие размах коррупции в Башкирии. Размер установленного правоохранителями ущерба составил 2,6 млрд рублей. Для понимания масштаба можно сравнить сумму с теми средствами, которые выделяются на благоустройство Уфы (по проекту бюджета на 2024 год) — 2,05 млрд рублей. Наказание за нарушение антикоррупционного законодательства настигло 1,5 тыс должностных лиц, которые по инициативе надзорного ведомства привлечены к ответственности. Более 1,5 тыс раз чиновники укрывали данные о доходах, имуществе и банковских счетах. За 11 месяцев 2023 года правоохранители 1200 преступлений, из которых 320 связаны со взятничеством, более 280 — с хищениями.
Среди самых резонансных дел, связанных с коррупцией, в прокуратуре назвали расследования в отношение банды начальника отдела МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, главы администрации города Межгорье, теперь уже бывшего гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова.
Сегодня стало известно, что госслужащих и «народных избранников» хотят освободить от ответственности за коррупционные преступления в «форс-мажорных» обстоятельствах — во время войн, забастовок, стихийных бедствий, пандемий.