Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками

Озвучены и цифры, описывающие размах коррупции в Башкирии. Размер установленного правоохранителями ущерба составил 2,6 млрд рублей. Для понимания масштаба можно сравнить сумму с теми средствами, которые выделяются на благоустройство Уфы (по проекту бюджета на 2024 год) — 2,05 млрд рублей. Наказание за нарушение антикоррупционного законодательства настигло 1,5 тыс должностных лиц, которые по инициативе надзорного ведомства привлечены к ответственности. Более 1,5 тыс раз чиновники укрывали данные о доходах, имуществе и банковских счетах. За 11 месяцев 2023 года правоохранители 1200 преступлений, из которых 320 связаны со взятничеством, более 280 — с хищениями.