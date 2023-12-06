По обращениям избирателей. В Башкирии предложил ограничить продажу антибиотиков

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Спикер башкирского парламента Константин Толкачёв озаботился о безрецептурном выпуске антибиотиков. Он поручил разработать предложения для решения этой проблемы.
По мнению парламентария, существующий порядок не способен должным образом контролировать оборот этих лекарств. Толкачёв считает, что зачастую работники аптек продают их без рецепта или сами предлагают гражданам их покупку. А это чревато проблемами:
— Бесконтрольный прием может привести к устойчивости бактерий к антибиотикам, что грозит развитием инфекций, не поддающихся лечению. — К. Толкачёв
Спикер также заявил, что депутатам поступают обращения избирателей. Поэтому, говорит он, «нужно всесторонне изучить ситуацию с привлечением экспертов». Для обсуждения вопроса председатель Госсобрания предлагает провести круглый стол, на который хочет пригласить экспертов, представителей аптечных сетей, правоохранителей, прокуратуру и т. д.
Башкирские парламентарии часто принимают участие в инициативах, призванных ограничить возможность граждан пользоваться теми или иными продуктами и товарами. Например, благодаря сенаторке из Башкирии приняли законопроект о запрете пользования смартфонами на уроках.