Многострадальный кинотеатр «Искра» в Уфе исключили из списка памятников архитектуры

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Кинотеатр «Искра» в Уфе перестал считаться объектом культурного наследия. Об этом свидетельствует акт по результатам государственной экспертизы.
Здание стало памятником архитектуры в 1976 году вместе с кинотеатрами «Родина» и «Победа», спустя 6 лет после открытия (архитектор — Михаил Бубнов).
Однако в последние годы на «Искру» обрушилась череда напастей. В XXI веке здание кинотеатра стало частной собственностью. В 2021 году кинотеатр закрыли для зрителей. Собственники оправдывали меру низким спросом и называли временной, но двери в зал так и не открылись. Весной этого года сгорел пристрой учреждения, летом здание выставили на продажу, но покупателя на него нашлось.
На историко-культурную экспертизу ушло около 2 месяцев, её проводили санкт-петербургские историки, архитекторы и искусствоведы. Заказчиком её выступил ООО «Флэйм» — фирма-банкрот, являющаяся собственником кинотеатра «Искра IMAX» (так сейчас называется объект).
В документе, обосновывающем выведение здания из перечня объектов культурного наследия регионального значения (есть в распоряжении редакции), указывается, что кинотеатр построен по типовому проекту, по которому возведены «многие здания однотипных зданий». Это по мнению экспертов позволяет говорить о том, что «объект не является уникальным произведением архитектуры». Также авторы документа делают вывод «об отсутствии у „Кинотеатра ‚Искра‘“ ценности с точки зрения архитектуры». Из-за проводившихся в 2003 и 2009 годах ремонтных работ, сооружение «утратило первоначальный архитектурно-градостроительный облик».
«В ходе экспертизы не выявлено каких-либо значимых исторических событий
связанных с объектом экспертизы, с точки зрения истории Башкортостана и города Уфы,
что позволяет сделать вывод об отсутствии у „Кинотеатра ‚Искра‘“ ценности с точки
зрения истории».
Также экспертиза пришла к выводу о том, что кинотеатр «Искра» не имеет эстетической, научно-технической, социальной, этнологической и градостроительной ценности.
Недавно начальника «Башкультнаследия» утвердили в должности, а Хабиров сказал, что «его не любят застройщики».