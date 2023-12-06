Многострадальный кинотеатр «Искра» в Уфе исключили из списка памятников архитектуры

Однако в последние годы на «Искру» обрушилась череда напастей. В XXI веке здание кинотеатра стало частной собственностью. В 2021 году кинотеатр закрыли для зрителей. Собственники оправдывали меру низким спросом и называли временной, но двери в зал так и не открылись. Весной этого года сгорел пристрой учреждения, летом здание выставили на продажу, но покупателя на него нашлось.