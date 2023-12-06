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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Власти Уфы ищут застройщика квартала в центре города

Мэр Уфы Мавлиев объявил торги на право застройки квартала, который собираются снести

6 декабря 2023, 14:26
Фото: mkset.ru

Власти Уфы ищут застройщика квартала в центре города

Общая сумма строительных работ приближается к 15 млрд рублей.

Администрация Уфы проведёт торги на застройку квартала за парком Якутова. Право на заключение договора о комплексном развитии продаётся за 3,6 млн рублей.

Речь идёт о территории в центре города, ограниченной бульваром Ибрагимова, улицами Карла Маркс, 9-го января, Запотоцкого, Бориса Домашникова. Мы писали о том, что там планируется снести около 70 строений. Сейчас квартал представляет собой частную деревянную застройку.

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Потенциальный застройщик должен до 29 декабря 2023 года внести задаток в сумме, равной цене договора. Он должен послужить доказательством заключения договора и его исполнения.

По проекту планировки и проекту межевания территории, которые должен разработать застройщик, в квартале должны быть размещены многоквартирные жилые дома площадью не более 103 тыс кв. метров. При этом их площадь должна занимать не менее 82% от общей площади строящихся объектов. В эти дома должны быть встроены нежилые помещения для размещения детского сада мощностью 158 мест. Также он обязуется возвести объект здравоохранение площадью не менее 2 тыс кв. метров. На подготовку проектов власти дают 180 дней с момента заключения договора.

Также застройщик должен через 30 дней после утверждения проектов планировки и межевания предоставить в мэрию график расселения жильцов квартала и сноса имеющихся строений, а также график строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию и график работ по благоустройству территории (размещение спортивных и детских площадок, устройство мест для сбора мусора, размещение арт-объектов, указателей, скамеек и т. д., устройство уличного освещения, озеленение территории).

Оплата компенсации за снесённые дома, нежилые помещения и землю ложится на застройщика. Условия и размер возмещения обговариваются трёхсторонним соглашением между властями, застройщиком и владельцами земельных участков. За свой счёт застройщик должен освободить земли от гаражей, сараев, погребов.

В случае, если граждане не соглашаются с решением об изъятии их земель, выселении и переселении, о размере компенсации, то сроки обязательств отодвигаются на период судебных споров с гражданами (до вступления судебного акта в законную силу).

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Под застройку попадает 67,1 тыс кв. метра. Сумма работ, описанных в программе комплексного развития, не должна быть ниже 14 млрд 967 млн 801,5 тыс рублей. На реализацию программу отводится 9 лет.

#Общество#Город#Уфа#Застройка#Мэрия#Идэль Гумеров
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