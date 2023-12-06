Мэр Уфы Мавлиев объявил торги на право застройки квартала, который собираются снести

По проекту планировки и проекту межевания территории, которые должен разработать застройщик, в квартале должны быть размещены многоквартирные жилые дома площадью не более 103 тыс кв. метров. При этом их площадь должна занимать не менее 82% от общей площади строящихся объектов. В эти дома должны быть встроены нежилые помещения для размещения детского сада мощностью 158 мест. Также он обязуется возвести объект здравоохранение площадью не менее 2 тыс кв. метров. На подготовку проектов власти дают 180 дней с момента заключения договора.