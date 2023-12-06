Конференция «Агрохолдинги России — 2023» пройдет 8 декабря в Москве

В ходе мероприятия ведущие отраслевые эксперты, аналитики и участники рынка АПК намерены обсудить производственные и финансовые итоги развития отрасли в текущем году и представить прогнозы на 2024 год. Кроме того, они планируют оценить инвестиционный климат в агросекторе, динамику агроэкспорта за год, включая рентабельность производства, новые меры госрегулирования сельскохозяйственных рынков, а также их влияние на бизнес. Об этом пишет gorod55.ru.