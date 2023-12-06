mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Конференция «Агрохолдинги России — 2023» пройдет 8 декабря в Москве

Конференция «Агрохолдинги России — 2023» пройдет 8 декабря в Москве

6 декабря 2023, 17:13
Фото: 1MI
XXIII федеральная отраслевая конференция «Агрохолдинги России — 2023», посвященная инвестициям в АПК, состоится 8 декабря в Москве. В этом году флагманская конференция «Агроинвестора» будет проводиться в 23-й раз.

Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

В ходе мероприятия ведущие отраслевые эксперты, аналитики и участники рынка АПК намерены обсудить производственные и финансовые итоги развития отрасли в текущем году и представить прогнозы на 2024 год. Кроме того, они планируют оценить инвестиционный климат в агросекторе, динамику агроэкспорта за год, включая рентабельность производства, новые меры госрегулирования сельскохозяйственных рынков, а также их влияние на бизнес. Об этом пишет gorod55.ru.

В рамках конференции спикеры и эксперты озвучат основные тенденции в сфере слияний и поглощений, а также затронут вопросы доступности финансирования для агропроизводителей и развития страхования в АПК, инвестиций в логистику, инфраструктуру. Также спикеры уделят внимание вопросам финансовых вложений в цифровизацию агросектора, поставки техники и оборудования в условиях санкционных ограничений. Участники конференции проанализируют, с какими результатами заканчивают год ключевые участники агрорынка, перспективы и пути дальнейшего развития.

Главной темой конференции станут инвестиции в различные отрасли АПК — агротехнику, технологии и оборудование, цифровизацию и роботизацию агросектора, развитие и импортозамещение в секторе СЗР, отечественную селекцию и генетику в животноводстве, а также российское производство ингредиентов для переработки молока и мяса. Отмечается, что участникам конференции «Агрохолдинги России — 2023» предстоит дать свою оценку вопросам экспорта российского продовольствия, рассказать о возможностях для роста и сдерживающих его факторах, перспективах роста потребительского спроса и актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.

Подпишитесь
Дефицит кадров: почему в Башкирии дорожают яйца?
Сегодня, 09:46
Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
Сегодня, 13:17
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
Сегодня, 03:56
Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф
Сегодня, 03:32
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
Сегодня, 06:02
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12