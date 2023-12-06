Конференция «Агрохолдинги России — 2023» пройдет 8 декабря в Москве

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.
В ходе мероприятия ведущие отраслевые эксперты, аналитики и участники рынка АПК намерены обсудить производственные и финансовые итоги развития отрасли в текущем году и представить прогнозы на 2024 год. Кроме того, они планируют оценить инвестиционный климат в агросекторе, динамику агроэкспорта за год, включая рентабельность производства, новые меры госрегулирования сельскохозяйственных рынков, а также их влияние на бизнес. Об этом пишет gorod55.ru.
В рамках конференции спикеры и эксперты озвучат основные тенденции в сфере слияний и поглощений, а также затронут вопросы доступности финансирования для агропроизводителей и развития страхования в АПК, инвестиций в логистику, инфраструктуру. Также спикеры уделят внимание вопросам финансовых вложений в цифровизацию агросектора, поставки техники и оборудования в условиях санкционных ограничений. Участники конференции проанализируют, с какими результатами заканчивают год ключевые участники агрорынка, перспективы и пути дальнейшего развития.
Главной темой конференции станут инвестиции в различные отрасли АПК — агротехнику, технологии и оборудование, цифровизацию и роботизацию агросектора, развитие и импортозамещение в секторе СЗР, отечественную селекцию и генетику в животноводстве, а также российское производство ингредиентов для переработки молока и мяса. Отмечается, что участникам конференции «Агрохолдинги России — 2023» предстоит дать свою оценку вопросам экспорта российского продовольствия, рассказать о возможностях для роста и сдерживающих его факторах, перспективах роста потребительского спроса и актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.