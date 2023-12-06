Холодная погода на большей части территории России

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По его словам, на 60% территории страны наблюдаются аномальные морозы. В настоящее время стационарный антициклон расположен на северо-востоке Москвы, над Волгой и Уралом, и определяет погоду на огромном пространстве, пишет RT. Температура очень низкая, отметил он.
В Архангельской области и в Республике Коми температурные аномалии составляют 12-18 °C ниже обычных значений.
«Морозы будут доходить до -35…-40 °C. В северной части Центрального федерального округа температура будет на 15-17 °C ниже нормы до конца недели. В Бурятии и Якутии ожидаются значения до -40 °C и ниже», — добавил Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за экстремально низких температур.