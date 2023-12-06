mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Холодная погода на большей части территории России

6 декабря 2023, 11:14
Научный руководитель Российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о необычно холодной погоде в России.

По его словам, на 60% территории страны наблюдаются аномальные морозы. В настоящее время стационарный антициклон расположен на северо-востоке Москвы, над Волгой и Уралом, и определяет погоду на огромном пространстве, пишет RT. Температура очень низкая, отметил он.

В Архангельской области и в Республике Коми температурные аномалии составляют 12-18 °C ниже обычных значений.

«Морозы будут доходить до -35…-40 °C. В северной части Центрального федерального округа температура будет на 15-17 °C ниже нормы до конца недели. В Бурятии и Якутии ожидаются значения до -40 °C и ниже», — добавил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за экстремально низких температур.

Подпишитесь
Дефицит кадров: почему в Башкирии дорожают яйца?
Сегодня, 09:46
Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
Сегодня, 13:17
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
Сегодня, 03:56
Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф
Сегодня, 03:32
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
Сегодня, 06:02
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12