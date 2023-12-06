Холодная погода на большей части территории России

По его словам, на 60% территории страны наблюдаются аномальные морозы. В настоящее время стационарный антициклон расположен на северо-востоке Москвы, над Волгой и Уралом, и определяет погоду на огромном пространстве, пишет RT. Температура очень низкая, отметил он.