Глава ФОМС поручил ТФОМС разобраться с кредиторской задолженностью

ИА REGNUM пишет, что Баланин сказал, что в регионах есть финансовые ресурсы, чтобы избежать просроченной кредиторской задолженности, однако ими следует правильно управлять. Он указал, что главные причины увеличения объемов кредиторской задолженности связаны с организацией и планированием работы медицинских учреждений. Баланин попросил провести необходимую работу и принять меры по погашению кредиторской заложенности и по межтерриториальным расчетам.