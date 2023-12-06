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Глава ФОМС поручил ТФОМС разобраться с кредиторской задолженностью

Глава ФОМС поручил ТФОМС разобраться с кредиторской задолженностью

6 декабря 2023, 11:51
Фото: пресс-служба ФОМС
Глава ФОМС Илья Баланин в рамках расширенного заседания межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС отметил, что эффективное управление финансами позволит территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ТФОМС) решить вопросы с просроченной кредиторской задолженностью.

ИА REGNUM пишет, что Баланин сказал, что в регионах есть финансовые ресурсы, чтобы избежать просроченной кредиторской задолженности, однако ими следует правильно управлять. Он указал, что главные причины увеличения объемов кредиторской задолженности связаны с организацией и планированием работы медицинских учреждений. Баланин попросил провести необходимую работу и принять меры по погашению кредиторской заложенности и по межтерриториальным расчетам.

Глава ФОМС подчеркнул, что расходы на программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в 2024 году и плановом периоде 2025–2026 годов будут увеличены, а спектр медицинской помощи расширится.

Проект предусматривает рост расходов на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи. Речь идет о профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, пребывании в стационарах и специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи.

Подушевой норматив будет увеличен с 16,8 до 19,2 тысячи рублей, что составляет 14 процентов. Также будут увеличены нормативы стоимости хирургической помощи.

Первичная медико-санитарная помощь останется в приоритете. Объем профилактических мер, включая диспансеризацию и плановые медицинские осмотры, вырастет на 17,3 процента.

Кроме того, в ходе расширенного заседания обсуждались вопросы индивидуального информирования и сопровождения застрахованных граждан по результатам профосмотров и диспансеризации, а также лиц, которые находятся под диспансерным наблюдением. Также обсуждались вопросы нарушения прав пациентов на надлежащее качество и своевременность медпомощи, а также своевременного выявления рисков нарушения прав онкопациентов.

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