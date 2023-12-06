ЕР: Более половины регионов России завершили капремонт школ на 90%

Министр просвещения Сергей Кравцов, также присутствовавший на заседании, напомнил, что по программе капремонта за все время ее действия отремонтировано более 3 тысяч зданий. Он отметил, что в правительстве поддержали решение о продлении программы до 2025 года для детских садов, колледжей и учреждений детского отдыха. Но для того, чтобы оно было закреплено официально, регионы должны выполнить уже взятые на себя обязательства.