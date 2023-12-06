ЕР: Более половины регионов России завершили капремонт школ на 90%

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Для обсуждения предварительных результатов проекта депутаты инициировали заседание федерального штаба ЕР.
Как сообщает rostovgazeta.ru, секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал об успешном завершении капремонта 1384 зданий. Всего в планах отремонтировать до конца года 1765 объектов. Депутат отметил, что в 1535 зданиях, где проводились или планируются работы, использовались материалы, приобретенные на средства из федерального бюджета, в то время как 230 школ привели в порядок за счет региональных средств. В 46 регионах готовность объектов превышает 90%.
Турчак выразил благодарность всем, кто принимает участие в ремонтных работах, от строителей до сотрудников Министерства образования.
Он выразил уверенность, что запланированные работы будут завершены до конца 2023 года.
Секретарь рассказал и о рисках срыва сроков реализации программы. Он отметил, что в 19 регионах, среди которых Удмуртия, Дагестан, Алтайский и Приморский края, готовность некоторых объектов составляет менее 60%.
Министр просвещения Сергей Кравцов, также присутствовавший на заседании, напомнил, что по программе капремонта за все время ее действия отремонтировано более 3 тысяч зданий. Он отметил, что в правительстве поддержали решение о продлении программы до 2025 года для детских садов, колледжей и учреждений детского отдыха. Но для того, чтобы оно было закреплено официально, регионы должны выполнить уже взятые на себя обязательства.
По информации сайта ER.RU, участники заседания также обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В текущем году запланировано сдать 390 новых зданий. Андрей Турчак рассказал об успешности капремонта, сравнив программу с такими популярными инициативами партии, как газификация и создание комфортной городской среды. Секретарь в отдельном обращении призвал регионы, где есть риски по выполнению программы капремонта, сдать объекты в запланированные сроки.
До конца года «Единая Россия» и Минпросвещения проведут еще одно заседание, чтобы узнать, удалось ли ответственным за ход работ лицам исправить ситуацию с вводом в эксплуатацию школ в регионах из «красной» зоны.
Благодаря реализации народной программы «Единой России» в рамках партийного проекта «Новая школа» за два года в Башкортостане отремонтировано 140 общеобразовательных учреждений для 37,6 тысячи детей. На эти цели было выделено порядка 8,6 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.
По словам парламентария, по итогам 2023 года Республика Башкортостан занимает первое место среди регионов ПФО по привлеченным в рамках программы федеральным средствам. Также республика в числе лидеров (2 место) среди субъектов Российской Федерации по количеству отремонтированных школ.
«В 2023 году выполнен капитальный ремонт 77 зданий школ в 28 муниципальных образованиях. С момента утверждения дорожных карт и до торжественных открытий на еженедельной основе осуществлялся мониторинг хода капитального ремонта. На регулярной основе производился выездной мониторинг на объекты, в процессе которого были неоднократно проверены все ремонтируемые учреждения образования. Напомним, что в 2022 году был выполнен капитальный ремонт 63 зданий школ в 39 муниципальных образованиях», — рассказал депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, председатель комитета Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Айбулат Хажин.