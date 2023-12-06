Дефицит кадров: почему в Башкирии дорожают яйца?

Сложно сказать, продолжится ли рост цен зимой. Например, в прошлом декабре ценники показали рост 4,9%, в январе подорожание сменилось удешевлением на 0,9%, но в феврале рост возобновился (+4,9%). Исходя из мнения экономиста и объяснений минторга, на цены влияют курс валюты (который едва ли можно назвать устойчивым сейчас), а также общая инфляция (она не собирается замедляться) и ситуация на рынке труда (дефицит кадров усугубляется). Меры, принимаемые минторгом — совещания с торговыми организациями и производителями, обнуление пошлин на импорт яиц, ограничение экспорта, стимулирование производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры — будут иметь эффект в зависимости от объективных обстоятельств.