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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Стала известна причина подорожания яиц в Башкирии

Дефицит кадров: почему в Башкирии дорожают яйца?

6 декабря 2023, 09:46
Фото: 1MI

Стала известна причина подорожания яиц в Башкирии

Цены растут по всей стране, а не только в Башкирии.

Цены на яйца преодолели «психологическую» отметку в 100 рублей за 10 штук и продолжают расти. Мы попытались разобраться, с чем это связано.

Для этого мы обратились к кандидату экономических наук Рустему Шайхаметову и в министерство торговли и услуг республики.

Увеличение затрат и сезонность

В минторге рост цен связывают прежде всего с сезонным повышением спроса. Заместитель министра Рустам Байбурин пишет: «Анализ статистических данных показывает, что в течение года динамика спроса подвержена росту в осенний и весенний периоды». Но есть и другие причины — увеличение затрат на ремонт оборудования, логистику, волатильность валюты и дефицит кадров. На цены повлияли и подорожание кормов, тепла и электричества, инкубационного материала, препаратов против птичьего гриппа.

Что касается птичьего гриппа, в ведомстве не считают, что рост цен нужно связывать со вспышкой заболевания на птицефабрике «Башкирская», произошедшей летом.

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Чиновники говорят, что нет возможности однозначно сказать о влиянии ситуации с птицефабрикой «Башкирская». К тому же, «рост начался до вспышки заболевания». В ведомстве отмечают, что происходящее актуально как для Башкирии, так и для страны в целом.

Рубль — упал, кредиты — подорожали

С последним согласен экономист Рустем Шайахметов. Он считает, что рост цен на куриные яйца и мясо мало связан с уничтожением поголовья птиц на предприятии. По мнению учёного, явлению способствуют объективные факторы — высокие темпы инфляции и повышение издержек производства.

Рустем Шайахметов объяснил, что птицеводство в России завязано на импорте:

— Рубль упал, а в птицеводстве в себестоимости высокая доля импорта.

Кроме затрат, связанных с поставкой компонентов из других стран, выросли траты на коммунальные услуги, а из-за повышения ключевой ставки — на кредиты. Своё влияние оказал и рост зарплат в отрасли в связи с дефицитом кадров.

— Всё это в совокупности значительно повысило издержки производителей, продавцов, транспортных компаний. Соответственно произошёл рост цен.

Неоднозначная сезонность

Мы проверили, действительно ли сезонный фактор вносит вклад в рост цен. Действительно, в марте 2023 года яйца подорожали на 7,3% по сравнению с февралём — до 77,83 ₽. Однако в апреле цены «сбросили» 5%, опустившись до 73,91 руб за 10 штук. В мае падение стало двухкратным, ценники опустились до 65,42 руб.

С началом лета падение продолжилось — за месяц цены снизились на 4,9%. Лишь в июле рост начал восстанавливаться (с показателем 3,1% в месяц). На те же 3% яйца подорожали в августе.

Интересно сравнить рост цен по сравнению с прошлым годом. Если сентябрь 2022 года дал рост в 5,7%, то в начале нынешней осени он составил 12,4%. Сильно (на19,1%). выросли прошлогодние цены в октябре (в нынешнем октябре рост составил16,4%). Однако в ноябре 2022 подорожание почти нивелировалось до 0,6%, тогда как в ноябре 2023 года рост перевалил за 2 десятка — не менее 22,6% (к 27 ноября). Все цифры основаны на данных Росстата.

Нестабильность и дефицит против долгосрочных мер

Сложно сказать, продолжится ли рост цен зимой. Например, в прошлом декабре ценники показали рост 4,9%, в январе подорожание сменилось удешевлением на 0,9%, но в феврале рост возобновился (+4,9%). Исходя из мнения экономиста и объяснений минторга, на цены влияют курс валюты (который едва ли можно назвать устойчивым сейчас), а также общая инфляция (она не собирается замедляться) и ситуация на рынке труда (дефицит кадров усугубляется). Меры, принимаемые минторгом — совещания с торговыми организациями и производителями, обнуление пошлин на импорт яиц, ограничение экспорта, стимулирование производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры — будут иметь эффект в зависимости от объективных обстоятельств.

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#Общество#Экономика#Уфа#Инфляция#Идэль Гумеров#Минторг#Яйца
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