Чем опасен синдром «хорошей девочки»: мнение психолога

«Человек подстраивается, хочет прийти в гармонию, нравиться другим, но в результате, потеряв себя, может столкнуться с депрессией, а иногда этот „синдром хорошей девочки“ может привести к серьезным заболеваниям. Сначала нужно думать о себе. Если вас не ценят, игнорируют, постоянно критикуют — просто уходите и ищите новое общество», — посоветовала эксперт.