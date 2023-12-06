Чем опасен синдром «хорошей девочки»: мнение психолога

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Всем людям хочется, чтобы их любили, прислушивались к их мнению, относились к ним с уважением. Однако в стремлении получить одобрение других можно столкнуться с серьезными проблемами психического здоровья — об этом говорят специалисты.
Психолог Натали Легконогих рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, почему опасно подстроиться под всех без исключения. Согласно словам эксперта, чрезмерная зависимость от мнения окружающих может разрушить человека.
«Каждый из нас уникален, и только проявление своих особых талантов, характера, убеждений приводит к успеху. Стремление угодить всем — это нереально, потому что каждый человек индивидуален», — объяснила Легконогих.
Согласно ее мнению, все выдающиеся творцы в любой области достигали успеха только потому, что не обращали внимания на мнение других.
«Попытки соответствовать каким-то общим стандартам приводят к потере своей индивидуальности. К тому же, человек начинает страдать, когда понимает, что не укладывается в рамки окружающих его ожиданий. Он потеряет себя, пытаясь доказать, что он хороший», — добавила психолог.
Особенно часто, продолжила Легконогих, именно женщины стремятся приспособиться к окружающим в семье, на работе, среди друзей.
«Человек подстраивается, хочет прийти в гармонию, нравиться другим, но в результате, потеряв себя, может столкнуться с депрессией, а иногда этот „синдром хорошей девочки“ может привести к серьезным заболеваниям. Сначала нужно думать о себе. Если вас не ценят, игнорируют, постоянно критикуют — просто уходите и ищите новое общество», — посоветовала эксперт.