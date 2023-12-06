Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе

В среду, 6 декабря, температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от -12 до -17°, ночью при прояснениях до столбики термометров покажут до -22°. Также днем в республике местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью местами порывистый.