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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

В Башкирии ожидается похолодание до -35 градусов

Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе

6 декабря 2023, 06:02
Фото: 1MI

В Башкирии ожидается похолодание до -35 градусов

Метеорологическую сводку публикует Башгидрометцентр.

В среду, 6 декабря, температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от -12 до -17°, ночью при прояснениях до столбики термометров покажут до -22°. Также днем в республике местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью местами порывистый.

В четверг, 7 декабря, температура воздуха в северной половине ночью составит -28, -33°, днем -23, -28°; в южной половине ночью -20, -25°, днем -15, -20°. Без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный.

В пятницу, 8 декабря, похолодает еще более существенно. Температура воздуха ночью -30, -35°, по югу до -20°, днем -25, -30°, по югу до -17°, -22°. Без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный.

#Общество#Погода#Зима#Азамат Нухов#Холодная погода#Морозы
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