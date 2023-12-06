Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В среду, 6 декабря, температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от -12 до -17°, ночью при прояснениях до столбики термометров покажут до -22°. Также днем в республике местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью местами порывистый.
В четверг, 7 декабря, температура воздуха в северной половине ночью составит -28, -33°, днем -23, -28°; в южной половине ночью -20, -25°, днем -15, -20°. Без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный.
В пятницу, 8 декабря, похолодает еще более существенно. Температура воздуха ночью -30, -35°, по югу до -20°, днем -25, -30°, по югу до -17°, -22°. Без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный.