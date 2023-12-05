Яйца дорожают, гречка дешевеет: что происходит с ценами на продукты в Башкирии

Отметим уменьшение цен и на другие продукты: лук сократился в цене на 14,9%, опустившись до 25,25 рубля, пшеничная мука снизилась на 9,5% до 40,68 рубля, а изделия из пшеничной муки высшего сорта, такие как макароны и вермишель, снизились в цене на 5,7% и 5% соответственно, достигнув цен в 74,38 рубля и 75,87 рубля.