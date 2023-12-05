Яйца дорожают, гречка дешевеет: что происходит с ценами на продукты в Башкирии

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Согласно анализу Росстата, значительное уменьшение цены отмечается у картофеля, который потерял в стоимости 24,4%, что в ценовом выражении составило 7,03 рубля. Килограмм картофеля теперь стоит в среднем 21,81 рубля.
Гречневая крупа также показала ощутимое ценовое снижение, уступая лишь картофелю, с падением на 22,6%, что эквивалентно 16,51 рублям, фиксируя стоимость килограмма на отметке 56,59 рубля по состоянию на 27 ноября 2023 года.
Отметим уменьшение цен и на другие продукты: лук сократился в цене на 14,9%, опустившись до 25,25 рубля, пшеничная мука снизилась на 9,5% до 40,68 рубля, а изделия из пшеничной муки высшего сорта, такие как макароны и вермишель, снизились в цене на 5,7% и 5% соответственно, достигнув цен в 74,38 рубля и 75,87 рубля.
Ранее Mkset сообщал о повышение цен на ряд продуктов. Так, продолжают расти цены на яйца. Их стоимость выросла на 3,7%, составив 105,7 рубля за десяток. Также, в период с 20 по 27 ноября в Башкирии наиболее существенно выросли цены на огурцы. Их стоимость по итогам прошедшей недели выросла на 17,2%, составив 128,34 рубля. за кг.