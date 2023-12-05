В ходе СВО погиб известный хирург Михаил Каменев из Уфы

Михаил родился в 1975 году, в 1999 году окончил БГМУ по специальности «лечебное дело», работал хирургом. Пройдя путь профессионального развития, он достиг статуса квалифицированного хирурга, а его в 2017 году прошёл курсы в области торакальной хирургии. В РКБ имени Куватова Михаил работал вместе со своим отцом Владимиром, который также был хирургом. Оба специалиста обладали высшей квалификационной категорией.



