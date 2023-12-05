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В ходе СВО погиб известный хирург Михаил Каменев из Уфы

В ходе СВО погиб известный хирург Михаил Каменев из Уфы

5 декабря 2023, 12:12
Фото: 1MI
Об этом сообщил его коллега Валерий Шепелев у себя в соцсетях.

Валерий Шепелев, коллега Михаила Каменева, разместил сообщение в социальной сети «ВКонтакте», в котором сообщил о гибели Михаила, занимавшего должность торакального хирурга в Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова в Уфе, во время специальной военной операции.

Валерий выразил глубокую скорбь по поводу потери выдающегося специалиста и благородного человека. Он также выразил глубокие соболезнования семье и друзьям Каменева, а также уведомил об организации церемонии прощания в Доме культуры медицинских работников больницы, указав, что точные детали будут оповещены позднее.

Михаил родился в 1975 году, в 1999 году окончил БГМУ по специальности «лечебное дело», работал хирургом. Пройдя путь профессионального развития, он достиг статуса квалифицированного хирурга, а его в 2017 году прошёл курсы в области торакальной хирургии. В РКБ имени Куватова Михаил работал вместе со своим отцом Владимиром, который также был хирургом. Оба специалиста обладали высшей квалификационной категорией.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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