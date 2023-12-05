В ходе СВО погиб известный хирург Михаил Каменев из Уфы

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Валерий Шепелев, коллега Михаила Каменева, разместил сообщение в социальной сети «ВКонтакте», в котором сообщил о гибели Михаила, занимавшего должность торакального хирурга в Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова в Уфе, во время специальной военной операции.
Валерий выразил глубокую скорбь по поводу потери выдающегося специалиста и благородного человека. Он также выразил глубокие соболезнования семье и друзьям Каменева, а также уведомил об организации церемонии прощания в Доме культуры медицинских работников больницы, указав, что точные детали будут оповещены позднее.
Михаил родился в 1975 году, в 1999 году окончил БГМУ по специальности «лечебное дело», работал хирургом. Пройдя путь профессионального развития, он достиг статуса квалифицированного хирурга, а его в 2017 году прошёл курсы в области торакальной хирургии. В РКБ имени Куватова Михаил работал вместе со своим отцом Владимиром, который также был хирургом. Оба специалиста обладали высшей квалификационной категорией.