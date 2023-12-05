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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Башкирии школьный автобус улетел в кювет

В Башкирии водитель школьного автобуса потерял контроль и улетел в кювет

5 декабря 2023, 11:01
Фото: 1MI

В Башкирии школьный автобус улетел в кювет

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

В Стерлитамакском районе произошло ДТП. Водитель школьного автобуса съехал в кювет и перевернулся на бок. В автобусе находились 9 детей и 1 педагог, которые возвращались с учебы из деревни Чуртан в деревню Услыбаш.

В результате ДТП никто не пострадал и не погиб. Никому из детей не потребовалась медицинская помощь, родители забрали всех детей. В настоящее время автобус поднят на шасси.

Ранее Mkset сообщал о ДТП с автобусом, в котором находилось 33 пассажира. ДТП произошло в 13 км от города Туймазы. По предварительной версии, Lada Granta столкнулась с «Нефазом», затем легковушка подверглась удару Hyundai Solaris. Водитель автоваза скончался на месте до приезда скорой помощи.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДТП с автобусом#Виалина Ахсанова
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