В Башкирии водитель школьного автобуса потерял контроль и улетел в кювет

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Стерлитамакском районе произошло ДТП. Водитель школьного автобуса съехал в кювет и перевернулся на бок. В автобусе находились 9 детей и 1 педагог, которые возвращались с учебы из деревни Чуртан в деревню Услыбаш.
В результате ДТП никто не пострадал и не погиб. Никому из детей не потребовалась медицинская помощь, родители забрали всех детей. В настоящее время автобус поднят на шасси.
Ранее Mkset сообщал о ДТП с автобусом, в котором находилось 33 пассажира. ДТП произошло в 13 км от города Туймазы. По предварительной версии, Lada Granta столкнулась с «Нефазом», затем легковушка подверглась удару Hyundai Solaris. Водитель автоваза скончался на месте до приезда скорой помощи.