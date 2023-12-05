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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В Башкирии после гибели матери с двумя детьми появится новый мост

В Башкирии власти додумались построить новый мост после того, как там погибла семья

5 декабря 2023, 08:32
Фото: 1MI

В Башкирии после гибели матери с двумя детьми появится новый мост

Местным жителям на время стройки придётся пользоваться объездной дорогой.

В Белорецком районе появится новый мост через Белую. Строительство сооружения обещает глава местной администрации Андрей Иванюта.

В конце ноября Škoda выехала на пешеходный мост, откуда вылетела в реку. Управлявшая машиной женщина и её дочери погибли. Жители деревни Азнагулово сообщали, что пешеходным мостом часто приходится пользоваться, потому что другой дороги для автомобилистов нет.

Правоохранители завели уголовное дело в отношение местных властей по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность, приведшая к гибели двух и более людей.

В Башкирии по факту ДТП, в котором погибла семья возбудили два уголовных дела
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Чиновники отчитались о том, что в воскресенье была проведена с жителями деревни Азнагулово. Там они рассказали, что делают власти для строительства нового моста. Андрей Иванюта озвучил сумму работ — 95 млн рублей.

Пока новый автомобильный мост не построен, решено ввести объездную дорогу. Пока что там могут проезжать лишь автомобили большой проходимости и машины экстренных служб. Поддерживать состояние дороги должна администрация Серменевского сельсовета.

Строительство нового моста запланировано на 2024–2025 годы.

#Общество#Происшествия#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Белорецкий район
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