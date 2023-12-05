В Башкирии власти додумались построить новый мост после того, как там погибла семья

В конце ноября Škoda выехала на пешеходный мост, откуда вылетела в реку. Управлявшая машиной женщина и её дочери погибли. Жители деревни Азнагулово сообщали, что пешеходным мостом часто приходится пользоваться, потому что другой дороги для автомобилистов нет.