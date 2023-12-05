В Башкирии власти додумались построить новый мост после того, как там погибла семья

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
В Белорецком районе появится новый мост через Белую. Строительство сооружения обещает глава местной администрации Андрей Иванюта.
В конце ноября Škoda выехала на пешеходный мост, откуда вылетела в реку. Управлявшая машиной женщина и её дочери погибли. Жители деревни Азнагулово сообщали, что пешеходным мостом часто приходится пользоваться, потому что другой дороги для автомобилистов нет.
Правоохранители завели уголовное дело в отношение местных властей по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность, приведшая к гибели двух и более людей.
Чиновники отчитались о том, что в воскресенье была проведена с жителями деревни Азнагулово. Там они рассказали, что делают власти для строительства нового моста. Андрей Иванюта озвучил сумму работ — 95 млн рублей.
Пока новый автомобильный мост не построен, решено ввести объездную дорогу. Пока что там могут проезжать лишь автомобили большой проходимости и машины экстренных служб. Поддерживать состояние дороги должна администрация Серменевского сельсовета.
Строительство нового моста запланировано на 2024–2025 годы.