В Башкирии упали реальные зарплаты

Однако если по сравнению с прошлым годом и началом 2023 года трудовые доходы выше на полтора десятка процентов, то последние месяцы лета и начало осени вызывают тревогу. Оказывается, рост зарплат прекратился в июле. В августе средние номинальные зарплаты были ниже на 4,2%, а в начале осени падение составило 4,5% — 56 тыс 129,9 руб в сентябре против 58 тыс 783,9 руб в июле. Сентябрьские доходы оказались ниже, чем в июне и мае 2023 года.