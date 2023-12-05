В Башкирии упали реальные зарплаты

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Башкортостанстат опубликовал новые данные о зарплатах в регионе.
Зарплаты башкирских учителей не дотягивают до средних доходов граждан и сильно уступают доходам татарских коллег. Эти выводы мы сделали на основе данных статистики.
Средняя номинальная зарплата в III квартале достигла максимума за год — в среднем граждане получали 57 тыс 144,1 ₽. В девятимесячном выражении (с января по сентябрь) средняя зарплата составила 54 тыс 712,2 руб, что на 15,7% больше, чем за девять месяцев 2022 года.
Однако если по сравнению с прошлым годом и началом 2023 года трудовые доходы выше на полтора десятка процентов, то последние месяцы лета и начало осени вызывают тревогу. Оказывается, рост зарплат прекратился в июле. В августе средние номинальные зарплаты были ниже на 4,2%, а в начале осени падение составило 4,5% — 56 тыс 129,9 руб в сентябре против 58 тыс 783,9 руб в июле. Сентябрьские доходы оказались ниже, чем в июне и мае 2023 года.
Падает и реальная начисленная заработная плата — количество товаров и услуг, которые можно купить на номинальный трудовой доход. В сентябре она упала на 1,4% по сравнению с августом. По итогам октября официальная инфляция в Башкирии приблизилась к 6%.
Недавно мы рассказывали, на какие доходы живут медработники в Башкирии. Зарплаты младшего и среднего персонала оказались ниже средних зарплат по республике. А рабочие строительной сферы решили не терпеть и «выбили» зарплату от работодателя, обратившись в прокуратуру.