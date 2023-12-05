Улицу Ленина в Уфе планируют отремонтировать за 180 миллионов рублей

На сайте госзакупок была опубликована заявка от Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Уфа о ремонте улицы в историческом центре. Этот проект предусматривает ремонт участка улицы Ленина от Кирова до Революционной, который простирается на более чем 500 метров. В рамках работ планируется обустройство дороги и тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и нанесение разметки.