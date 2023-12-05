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Улицу Ленина в Уфе планируют отремонтировать за 180 миллионов рублей

Улицу Ленина в Уфе планируют отремонтировать за 180 миллионов рублей

5 декабря 2023, 15:59
Фото: 1MI
Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

На сайте госзакупок была опубликована заявка от Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Уфа о ремонте улицы в историческом центре. Этот проект предусматривает ремонт участка улицы Ленина от Кирова до Революционной, который простирается на более чем 500 метров. В рамках работ планируется обустройство дороги и тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и нанесение разметки.

Это уже четвертый этап масштабного ремонта дорог в историческом центре Уфы. Кроме участка Ленина от Кирова до Революционной, также запланирован ремонт улицы Ленина от Пушкина до Кирова, улицы Пушкина от Цюрупы до Аксакова и улицы Коммунистической от Дорофеева до Аксакова.

На участке улицы Ленина между Революционной и Кирова планируется капитальный ремонт, на который выделено 180 миллионов рублей из бюджетов муниципального и республиканского уровней. Работы начнутся 15 мая 2024 года, а их завершение предполагается к 9 июня 2025 года.

#Общество#Город#Башкирия#Ремонт дорог#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Строительство и ремонт дорог#Виалина Ахсанова
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