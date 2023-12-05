Строительство фундамента нового студенческого городка началось на Сахалине

«Это очень важный и торжественный день. Решение о строительстве в ряде регионов России кампусов мирового уровня принял президент Владимир Путин. Но на Сахалине одновременно ведется работа по строительству кампуса и студенческого городка, а также разработке стратегии развития нового университета. Мы идем в будущее с новыми стенами, новыми лабораториями и новыми научно-исследовательскими и образовательными программами. Передовой кампус, как и комфортный студенческий городок необходимы островному региону, чтобы наши выпускники получали лучшее образование и лучшие рабочие места на Сахалине», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.