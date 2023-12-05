Стало известно, когда и где в Уфе откроются новогодние ледовые городки

• площадь им. В. И. Ленина — центральная ёлка (Горсовет)

• площадь перед Конгресс-холлом «Торатау» — городская ёлка (Телецентр)

• парк «Дёмский», ул. Островского, 21/1 (Дёма)

• площадь перед ДК «Моторостроитель», ул. Машиностроителей, 10 (Черниковка)

• ул. Г. Мушникова, 11 (Инорс)

• ул. Советов, 19 (д. Князево)

• ул. Олимпийская, 1а (Шакша)

• ул. Мелеузовская, 31 (Шакша)

• ул. Беговая (д. Базилевка)

• сквер Юнармейцев, ул. Мубарякова, 12-20 (Белореченский)

• ул. Искинская, 59/2 (д. Искино)

• ул. Булата Имашева (Кузнецовский затон)

• площадь перед парком «Волна» (Затон)

• ДК «Ядкарь», ул. Лесозаводская, 1а (Нижегородка)

• парк «Кашкадан», ул. М. Жукова, 31 (Сипайлово)

• площадь перед Дворцом Спорта (ул. Рихарда Зорге, 41)

• площадь перед Нагаевским домом культуры, ул. Советская, 13/1 (с. Нагаево)

• площадь имени С. Орджоникидзе (Черниковка)

• площадь перед Уфимской детской филармонией, пр. Октября, 33