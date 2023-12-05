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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Мэрия Уфы опубликовала список новогодних площадок

Стало известно, когда и где в Уфе откроются новогодние ледовые городки

5 декабря 2023, 12:45
Фото: 1MI

Мэрия Уфы опубликовала список новогодних площадок

Всего появится 19 площадок.

Городские власти рассказали, когда в Уфе откроются новогодние площадки. Всего их будет 19.

Напомним, главная новогодняя ёлка возводится возле Горсовета, на площади Ленина. Рядом с ней откроет свои двери резиденция Деда Мороза.

Новогодние площадки Уфы:

• площадь им. В. И. Ленина — центральная ёлка (Горсовет)
• площадь перед Конгресс-холлом «Торатау» — городская ёлка (Телецентр)
• парк «Дёмский», ул. Островского, 21/1 (Дёма)
• площадь перед ДК «Моторостроитель», ул. Машиностроителей, 10 (Черниковка)
• ул. Г. Мушникова, 11 (Инорс)
• ул. Советов, 19 (д. Князево)
• ул. Олимпийская, 1а (Шакша)
• ул. Мелеузовская, 31 (Шакша)
• ул. Беговая (д. Базилевка)
• сквер Юнармейцев, ул. Мубарякова, 12-20 (Белореченский)
• ул. Искинская, 59/2 (д. Искино)
• ул. Булата Имашева (Кузнецовский затон)
• площадь перед парком «Волна» (Затон)
• ДК «Ядкарь», ул. Лесозаводская, 1а (Нижегородка)
• парк «Кашкадан», ул. М. Жукова, 31 (Сипайлово)
• площадь перед Дворцом Спорта (ул. Рихарда Зорге, 41)
• площадь перед Нагаевским домом культуры, ул. Советская, 13/1 (с. Нагаево)
• площадь имени С. Орджоникидзе (Черниковка)
• площадь перед Уфимской детской филармонией, пр. Октября, 33

Открытие городков планируется не позже 23 декабря.

Мы рассказывали о том, где в Уфе появятся ёлочные базары. Больше всего повезло жителям Сипайлово.

#Общество#Город#Уфа#Новый год#Идэль Гумеров
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