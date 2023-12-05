Снегопад в Уфе обернулся отставкой чиновников

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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В Уфе из-за «снежного коллапса» уволили первого чиновника — им оказался глава службы по благоустройству Октябрьского района (МБУ «СПБ Октябрьского района») Ильдус Газизов.
Об отставке стало известно на оперативном совещании городской администрации. Градоначальник Ратмир Мавлиев сказал, что «погода продолжает радовать разнообразием <.>, практика показала, что пришлось принять кадровые решения». Решение о перестановках принимают главы районов, заявил мэр Уфы. Причиной отставки Газизова может быть то, что подконтрольное ему предприятие не обеспечило выход снегоуборочной техники в полном объёме.
Ильдус Газизов возглавлял коммунальную службу менее полугода — с лета 2023 года. В настоящий момент в отношении предприятия рассматривается 5 дел на сумму в 2,8 млн рублей.
Исполняющим обязанности директора МБУ «СПБ Октябрьского района» стал Асхат Ганиев.
Пока районные власти не могли справиться со стихией, отдуваться приходилось учителям.