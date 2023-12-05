Снегопад в Уфе обернулся отставкой чиновников

Об отставке стало известно на оперативном совещании городской администрации. Градоначальник Ратмир Мавлиев сказал, что «погода продолжает радовать разнообразием <.>, практика показала, что пришлось принять кадровые решения». Решение о перестановках принимают главы районов, заявил мэр Уфы. Причиной отставки Газизова может быть то, что подконтрольное ему предприятие не обеспечило выход снегоуборочной техники в полном объёме.