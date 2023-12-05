Школьники устроили поножовщину в Башкирии

Как передаёт ряд телеграм-каналов, причиной драки стала ревность. Во время перемены семиклассник начал конфликт с восьмиклассником, который якобы увёл девушку у пацана. Но перепалка закончилась быстро — мальчик достал нож и пырнул им в живот «обидчику». Восьмиклассника пришлось доставить в хирургическое отделение.