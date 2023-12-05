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В Башкирии подростки затеяли драку, окончившуюся ножевым ранением

Школьники устроили поножовщину в Башкирии

5 декабря 2023, 05:01

В Башкирии подростки затеяли драку, окончившуюся ножевым ранением

Правоохранители начали доследственную проверку.

В Кармаскалинском районе два школьника затеяли драку. Одного из них пришлось госпитализировать.

Как передаёт ряд телеграм-каналов, причиной драки стала ревность. Во время перемены семиклассник начал конфликт с восьмиклассником, который якобы увёл девушку у пацана. Но перепалка закончилась быстро — мальчик достал нож и пырнул им в живот «обидчику». Восьмиклассника пришлось доставить в хирургическое отделение.

В школу приехала прокуратура, начавшая проверку инцидента. Также началась доследственная проверка происшествия.

Кармаскалинский район не впервые попадает в скандал, связанный с драками школьников. Осенью избиению подверглась 12-летняя ученица.

#Общество#Происшествия#Прокуратура#Новости Башкирии#Школа#Идэль Гумеров#Кармаскалинский район
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