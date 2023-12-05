Психолог Литвинцева: зимой у людей развиваются творческие способности

Множество примеров творческого вдохновения, связанного с холодной погодой, можно найти в работах известных художников и даже в жанрах музыки. Например, изображения «Крика» и «Меланхолии» Эдварда Мунка, а также жанр блэк-метал, популярный в Скандинавии в 80-х и 90-х годах, частично объясняются влиянием холодного климата. В текстах этой музыки часто обсуждают зимнюю холодность, подчеркнула психолог.