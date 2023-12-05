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Published Сегодня, 12:06

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Updated Сегодня, 12:08

Психолог Литвинцева: зимой у людей развиваются творческие способности

Психолог Литвинцева: зимой у людей развиваются творческие способности

5 декабря 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Зимой у людей развиваются творческие способности из-за отсутствия солнечного света, что влияет на их психологическое состояние, поэтому художники экспериментируют с новыми техниками и материалами, а музыканты создают работы, отражающие чувство одиночества и отчуждения.

Зимой у людей возникают творческие способности, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, это связано с особенным психологическим состоянием человека в холодное время года.

В условиях короткого дня и редких прогулок из-за плохой погоды у творческих людей появляется стремление к искусству. Зимой художникам нравится экспериментировать с новыми приемами и материалами, а отсутствие ярких цветов и солнечного света стимулирует создание мрачных композиций, пояснила Литвинцева.

Множество примеров творческого вдохновения, связанного с холодной погодой, можно найти в работах известных художников и даже в жанрах музыки. Например, изображения «Крика» и «Меланхолии» Эдварда Мунка, а также жанр блэк-метал, популярный в Скандинавии в 80-х и 90-х годах, частично объясняются влиянием холодного климата. В текстах этой музыки часто обсуждают зимнюю холодность, подчеркнула психолог.

В зимнее время творческие люди часто создают работы, отражающие чувство одиночества и отчуждения. Однако некоторые люди в зимний период испытывают ухудшение настроения и снижение энергии, поэтому они не проявляют интереса к творчеству, заключила Литвинцева.

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