Психолог Литвинцева: зимой у людей развиваются творческие способности

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Зимой у людей возникают творческие способности, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, это связано с особенным психологическим состоянием человека в холодное время года.
В условиях короткого дня и редких прогулок из-за плохой погоды у творческих людей появляется стремление к искусству. Зимой художникам нравится экспериментировать с новыми приемами и материалами, а отсутствие ярких цветов и солнечного света стимулирует создание мрачных композиций, пояснила Литвинцева.
Множество примеров творческого вдохновения, связанного с холодной погодой, можно найти в работах известных художников и даже в жанрах музыки. Например, изображения «Крика» и «Меланхолии» Эдварда Мунка, а также жанр блэк-метал, популярный в Скандинавии в 80-х и 90-х годах, частично объясняются влиянием холодного климата. В текстах этой музыки часто обсуждают зимнюю холодность, подчеркнула психолог.
В зимнее время творческие люди часто создают работы, отражающие чувство одиночества и отчуждения. Однако некоторые люди в зимний период испытывают ухудшение настроения и снижение энергии, поэтому они не проявляют интереса к творчеству, заключила Литвинцева.