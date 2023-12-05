Поножовщина в башкирской школе привела к уголовному делу

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Следователи СУ СК России по Башкирии возбудили уголовное дело из-за драки, которую устроили учащиеся в Кармаскалинском районе.
Напомним, на почве ревности учащийся 7 класса «пырнул» ножом восьмиклассника, которого пришлось доставить в хирургическое отделение.
В пресс-службе следственного управления отмечают, что угрозы жизни мальчика нет. Сейчас правоохранители допрашивают родителей учеников, их сверстников, руководство школы и учителей. Внимание уделено и жилищно-бытовым условиям и ходу обучения семиклассника. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц.
Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).