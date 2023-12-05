Поножовщина в башкирской школе привела к уголовному делу

В пресс-службе следственного управления отмечают, что угрозы жизни мальчика нет. Сейчас правоохранители допрашивают родителей учеников, их сверстников, руководство школы и учителей. Внимание уделено и жилищно-бытовым условиям и ходу обучения семиклассника. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц.