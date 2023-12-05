mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за драки с ножом среди школьников

Поножовщина в башкирской школе привела к уголовному делу

5 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за драки с ножом среди школьников

Достаться может учителям и руководству школы.

Следователи СУ СК России по Башкирии возбудили уголовное дело из-за драки, которую устроили учащиеся в Кармаскалинском районе.

Напомним, на почве ревности учащийся 7 класса «пырнул» ножом восьмиклассника, которого пришлось доставить в хирургическое отделение.

Школьники устроили поножовщину в Башкирии
Узнать подробнее

В пресс-службе следственного управления отмечают, что угрозы жизни мальчика нет. Сейчас правоохранители допрашивают родителей учеников, их сверстников, руководство школы и учителей. Внимание уделено и жилищно-бытовым условиям и ходу обучения семиклассника. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц.

Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Следком#Идэль Гумеров#Кармаскалинский район
Подпишитесь
Снегопад в Уфе обернулся отставкой чиновников
Сегодня, 07:52
В Башкирии возле школы произошёл взрыв
Сегодня, 07:30
«Ещё неизвестно, где лежал». Мать ребёнка, которого ударили ножом, опасается инфекции
Сегодня, 06:48
Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством
Сегодня, 05:56
Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы
Сегодня, 05:44
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
Вчера, 09:12