Отставка чиновника, поножовщина в школе и прорыв канализации

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В Уфе был уволен глава службы по благоустройству Октябрьского района, Ильдус Газизов, из-за ситуации с «снежным коллапсом». Об этом стало известно на оперативном совещании городской администрации. Мэр Уфы, Ратмир Мавлиев, отметил, что погода продолжает создавать проблемы, и кадровые решения были необходимы. Одной из причин отставки Газизова могло быть то, что предприятие, за которым он отвечал, не справилось с обеспечением достаточного количества снегоуборочной техники.
В деревне Султанбеково Аскинского района Башкирии взорвалась школьная котельная, в результате которой погиб один из работников. Согласно информации, полученной от прокуратуры, инцидент произошел сегодня утром в одном из двух котлов. Взрыв привел к разрушению части здания и смерти оператора котельной, которому было 51 год. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
В Кармаскалинском районе два школьника вступили в драку, в результате которой одного из них пришлось отправить в больницу. По информации, распространяемой несколькими телеграм-каналами, причиной конфликта стала ревность. Во время перемены семиклассник начал спор с восьмиклассником, который, по слухам, увёл у него девушку. Однако ссора быстро переросла в угрозу для жизни, когда мальчик извлек нож и нанес удар в живот своему противнику. Восьмиклассника пришлось немедленно доставить в хирургическое отделение. В связи с произошедшим в школу прибыли представители прокуратуры, которые начали проводить проверку инцидента.
В столице Башкирии, по адресу Галле 34, произошла серьезная авария на напорном канализационном коллекторе диаметром 900 мм. Из-за утечки из канализационного коллектора проезжая часть и тротуар были затоплены фекалиями.
Экспертная группа специалистов была незамедлительно направлена на место происшествия и начала необходимые ремонтные работы. Чтобы предотвратить распространение проблемы, область, пострадавшая от протечки, была изолирована.
В Стерлитамакском районе произошло ДТП, в результате которого школьный автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В момент аварии в автобусе находились 9 детей и 1 педагог, которые возвращались с учебы из деревни Чуртан в деревню Услыбаш. Никто из пассажиров не пострадал и не погиб. Все дети были в безопасности и не нуждались в медицинской помощи. Автобус поднят на шасси.