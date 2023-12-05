Отставка чиновника, поножовщина в школе и прорыв канализации

В Кармаскалинском районе два школьника вступили в драку, в результате которой одного из них пришлось отправить в больницу. По информации, распространяемой несколькими телеграм-каналами, причиной конфликта стала ревность. Во время перемены семиклассник начал спор с восьмиклассником, который, по слухам, увёл у него девушку. Однако ссора быстро переросла в угрозу для жизни, когда мальчик извлек нож и нанес удар в живот своему противнику. Восьмиклассника пришлось немедленно доставить в хирургическое отделение. В связи с произошедшим в школу прибыли представители прокуратуры, которые начали проводить проверку инцидента.