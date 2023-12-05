«Нужно синкануться»: уфимцы называли раздражающие фразы в рабочем общении

Как следует из данных исследования, почти у половины опрошенных стало в 2 и даже 3 раза больше онлайн-встреч. Хотя в удаленном и гибридном формате продолжает работать только четверть респондентов. 19,7% офисных работников проводят 5 и более встреч день. В крупных компаниях эта цифра еще выше — разного рода совещания занимают почти весь день у 32% сотрудников.