«Нужно синкануться»: уфимцы называли раздражающие фразы в рабочем общении

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Аналитики сервиса видеосвязи Контур.Толк провели большой опрос, посвященный удаленному общению. В исследовании приняли участие жители разных регионов России. Аналитики подсчитали, как изменилось число онлайн-встреч за последний год и что мешает сотрудникам проводить совещания эффективно.
Как следует из данных исследования, почти у половины опрошенных стало в 2 и даже 3 раза больше онлайн-встреч. Хотя в удаленном и гибридном формате продолжает работать только четверть респондентов. 19,7% офисных работников проводят 5 и более встреч день. В крупных компаниях эта цифра еще выше — разного рода совещания занимают почти весь день у 32% сотрудников.
Совершенно другая ситуация в Уфе. 74% офисных работников из Башкирии отметили, что число удаленных совещаний не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Лишь 26% сотрудников стали участвовать в онлайн-встречах чаще. При этом больше половины уфимцев проводят совещания по видеосвязи. Они работают в офисе, а удаленные встречи организуют с коллегами из других филиалов и городов.
Среди плюсов онлайн-совещаний офисные работники из Башкирии отметили возможность быть на связи из любой точки мира и провести совещание по графику, даже если коллега в командировке.
Также уфимцы назвали фразы, которые раздражают в рабочем общении. Больше всего жителям Башкирии неприятен англицизм «синк, синкануться». Кроме этого, в список нежелательных выражений попало приветствие «доброго времени суток» и призыв «просьба принять к сведению».
Перечень раздражающих фраз, которые используют в рабочем общении, выглядит так:
Чтобы сделать рабочее общение эффективным, эксперты Контур.Толка рекомендуют приглашать на совещания только тех участников, чье присутствие необходимо. Заранее отправлять список задач, которые нужно обсудить. Подготовленный план экономит время коллег и помогать понять, зачем подключаться к совещанию.
Сервис видеосвязи Контур.Толк интегрируется с календарем и напоминает о встрече. Чтобы подключиться к созвону, достаточно кликнуть по ссылке из уведомления. Участвовать можно с любого устройства: сервис полноценно работает как в браузере, так и в приложении.
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 1318 респондентов в октябре 2023 года. В опросе приняли участие владельцы бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники компаний из российских городов с населением от млн человек.
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