mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

«Нужно синкануться»: уфимцы называли раздражающие фразы в рабочем общении

«Нужно синкануться»: уфимцы называли раздражающие фразы в рабочем общении

5 декабря 2023, 11:17
Фото: Контур.Толк
Реклама. АО «ПФ „СКБ Контур“ . erid: LjN8Jxhw4
Результаты исследования опубликовали аналитики Контур.Толка, которые опросили более 1300 офисных сотрудников по всей стране.

Аналитики сервиса видеосвязи Контур.Толк провели большой опрос, посвященный удаленному общению. В исследовании приняли участие жители разных регионов России. Аналитики подсчитали, как изменилось число онлайн-встреч за последний год и что мешает сотрудникам проводить совещания эффективно.

Как следует из данных исследования, почти у половины опрошенных стало в 2 и даже 3 раза больше онлайн-встреч. Хотя в удаленном и гибридном формате продолжает работать только четверть респондентов. 19,7% офисных работников проводят 5 и более встреч день. В крупных компаниях эта цифра еще выше — разного рода совещания занимают почти весь день у 32% сотрудников.

Совершенно другая ситуация в Уфе. 74% офисных работников из Башкирии отметили, что число удаленных совещаний не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Лишь 26% сотрудников стали участвовать в онлайн-встречах чаще. При этом больше половины уфимцев проводят совещания по видеосвязи. Они работают в офисе, а удаленные встречи организуют с коллегами из других филиалов и городов.

Фото: Контур.Толк

Среди плюсов онлайн-совещаний офисные работники из Башкирии отметили возможность быть на связи из любой точки мира и провести совещание по графику, даже если коллега в командировке.

Также уфимцы назвали фразы, которые раздражают в рабочем общении. Больше всего жителям Башкирии неприятен англицизм «синк, синкануться». Кроме этого, в список нежелательных выражений попало приветствие «доброго времени суток» и призыв «просьба принять к сведению».

Перечень раздражающих фраз, которые используют в рабочем общении, выглядит так:

  • Синк, синкануться.
  • Доброго времени суток.
  • Просьба принять к сведению.
  • Прошу рассмотреть возможность.
  • Коллеги.
  • Протокол.
  • Это быстро.
  • Надо поговорить.
  • Можешь говорить сейчас.
Фото: Контур.Толк

Чтобы сделать рабочее общение эффективным, эксперты Контур.Толка рекомендуют приглашать на совещания только тех участников, чье присутствие необходимо. Заранее отправлять список задач, которые нужно обсудить. Подготовленный план экономит время коллег и помогать понять, зачем подключаться к совещанию.

Сервис видеосвязи Контур.Толк интегрируется с календарем и напоминает о встрече. Чтобы подключиться к созвону, достаточно кликнуть по ссылке из уведомления. Участвовать можно с любого устройства: сервис полноценно работает как в браузере, так и в приложении.

Фото: Контур.Толк

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 1318 респондентов в октябре 2023 года. В опросе приняли участие владельцы бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники компаний из российских городов с населением от млн человек.

Реклама. АО «ПФ „СКБ Контур“. ОГРН 1026605606620

620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.

16+

#Общество#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Снегопад в Уфе обернулся отставкой чиновников
Сегодня, 07:52
В Башкирии возле школы произошёл взрыв
Сегодня, 07:30
«Ещё неизвестно, где лежал». Мать ребёнка, которого ударили ножом, опасается инфекции
Сегодня, 06:48
Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством
Сегодня, 05:56
Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы
Сегодня, 05:44
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
Вчера, 09:12