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Published Сегодня, 03:49

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Updated Сегодня, 03:51

Стало известно, какую зарплату получают учителя в Башкирии

Ниже средней зарплаты. В Башкирии раскрыли доходы учителей

5 декабря 2023, 03:49
Фото: 1MI

Стало известно, какую зарплату получают учителя в Башкирии

Мы уступаем Татарии на всех ступенях образования.

Стало известно, какие доходы у педагогов в образовательной системе Башкирии. Об этом сообщает UfacityNews со ссылкой на Башкортостанстат.

Оказалось, что доходы учителей уступают средним зарплатам по Башкирии. Средняя зарплата работников организаций в сентябре составляла 56 140 рублей, а у педагогов общеобразовательных учреждений за январь–сентябрь она составила 41 729 рублей. Чуть больше получают педагоги дополнительного образования — 42 016 рублей. Вдвое выше трудовые доходы у преподавателей в вузах — 88 468 рублей. Работники дошкольных учреждений получают 38 726 рублей.

В Татарии дела обстоят немногим лучше, однако заметна разница в доходах у коллег по дошкольному образованию — 45 041 рублей. В школах учителя могут рассчитывать на 49 232 рубля, в учреждениях допобразования — 50 624 рубля. К сотне тысяч подбираются доходы преподавателей в университетах.

Отстаём от братской республики мы и в доходах медперсонала (хотя младший состав медработников зарабатывает чуть больше) и соцработников.

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#Общество#Экономика#Уфа#Образование#Новости Башкирии#Зарплаты#Учителя#Идэль Гумеров
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