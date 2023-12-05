Ниже средней зарплаты. В Башкирии раскрыли доходы учителей

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Стало известно, какие доходы у педагогов в образовательной системе Башкирии. Об этом сообщает UfacityNews со ссылкой на Башкортостанстат.
Оказалось, что доходы учителей уступают средним зарплатам по Башкирии. Средняя зарплата работников организаций в сентябре составляла 56 140 рублей, а у педагогов общеобразовательных учреждений за январь–сентябрь она составила 41 729 рублей. Чуть больше получают педагоги дополнительного образования — 42 016 рублей. Вдвое выше трудовые доходы у преподавателей в вузах — 88 468 рублей. Работники дошкольных учреждений получают 38 726 рублей.
В Татарии дела обстоят немногим лучше, однако заметна разница в доходах у коллег по дошкольному образованию — 45 041 рублей. В школах учителя могут рассчитывать на 49 232 рубля, в учреждениях допобразования — 50 624 рубля. К сотне тысяч подбираются доходы преподавателей в университетах.
Отстаём от братской республики мы и в доходах медперсонала (хотя младший состав медработников зарабатывает чуть больше) и соцработников.