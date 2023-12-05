Ниже средней зарплаты. В Башкирии раскрыли доходы учителей

В Татарии дела обстоят немногим лучше, однако заметна разница в доходах у коллег по дошкольному образованию — 45 041 рублей. В школах учителя могут рассчитывать на 49 232 рубля, в учреждениях допобразования — 50 624 рубля. К сотне тысяч подбираются доходы преподавателей в университетах.