«Надо донести»: мэр Уфы предупредил свои коллег и жителей Башкирии

Мавлиев подчеркнул, что никаких запросов о финансовой помощи от него лично ожидать не следует, и призвал коллег проинформировать об этом всех сотрудников. Он также призвал к бдительности и незамедлительной реакции в случае любых признаков взлома личных аккаунтов.