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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Башкирии мошенники под видом мэра Уфы рассылают сообщения чиновникам

«Надо донести»: мэр Уфы предупредил свои коллег и жителей Башкирии

5 декабря 2023, 13:46
Фото: Midjourney

В Башкирии мошенники под видом мэра Уфы рассылают сообщения чиновникам

Об этом стало известно во время оперативного совещания в мэрии.

В ходе недавнего собрания Ратмир Мавлиев, мэр Уфы, обратил внимание на проблему мошенничества в интернете. Он выразил обеспокоенность по поводу того, в социальных сетях появились несколько фейковых аккаунтов от имени Ратмира Мавлиева. Мошенники, выдавая себя за главу администрации, обращались к сотрудникам столичной администрации и требовали деньги.

Мавлиев подчеркнул, что никаких запросов о финансовой помощи от него лично ожидать не следует, и призвал коллег проинформировать об этом всех сотрудников. Он также призвал к бдительности и незамедлительной реакции в случае любых признаков взлома личных аккаунтов.

Ранее Mkset сообщал о том, что обманщики часто выдавали себя за высокопоставленных чиновников. Мошенники создавали фейковые аккаунты министра спорта республики Руслана Хабибова, руководителя Управления Роспотребнадзора республики Анны Казак и министра труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой.

#Общество#Башкирия#Мошенничество#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр Уфы#Виалина Ахсанова
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