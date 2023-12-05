«Надо донести»: мэр Уфы предупредил свои коллег и жителей Башкирии

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В ходе недавнего собрания Ратмир Мавлиев, мэр Уфы, обратил внимание на проблему мошенничества в интернете. Он выразил обеспокоенность по поводу того, в социальных сетях появились несколько фейковых аккаунтов от имени Ратмира Мавлиева. Мошенники, выдавая себя за главу администрации, обращались к сотрудникам столичной администрации и требовали деньги.
Мавлиев подчеркнул, что никаких запросов о финансовой помощи от него лично ожидать не следует, и призвал коллег проинформировать об этом всех сотрудников. Он также призвал к бдительности и незамедлительной реакции в случае любых признаков взлома личных аккаунтов.
Ранее Mkset сообщал о том, что обманщики часто выдавали себя за высокопоставленных чиновников. Мошенники создавали фейковые аккаунты министра спорта республики Руслана Хабибова, руководителя Управления Роспотребнадзора республики Анны Казак и министра труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой.