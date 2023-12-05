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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Стало известно состояние мальчика, подвергшегося нападению ножом в школе

Колото-резаная рана: В каком состоянии школьник из Башкирии, которого ударили ножом

5 декабря 2023, 07:07
Фото: 1MI

Стало известно состояние мальчика, подвергшегося нападению ножом в школе

В больнице, куда привезли мальчика, вызвали полицию.

Редакция Mkset.ru обратилась в пресс-службу министерства здравоохранения с вопросом о состоянии пострадавшего мальчика.

Напомним, в Кармаскалинском районе семиклассник проявил агрессию к товарищу из 8 класса и ударил того ножом в живот.

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В минздраве ответили, что скорая медицинская помощь доставила в Кармаскалинскую ЦРБ ребёнка с колото-резаной раной брюшной стенки. Мальчика положили в хирургическое отделение, вызвали полицию. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Для оценки его состояния и прогнозов проводятся лабораторные и инструментальные исследования.

Сейчас восьмиклассник находится в стабильном состоянии средней тяжести.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Скорая помощь#Врачи#Идэль Гумеров#Кармаскалинский район
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