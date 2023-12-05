Колото-резаная рана: В каком состоянии школьник из Башкирии, которого ударили ножом

В минздраве ответили, что скорая медицинская помощь доставила в Кармаскалинскую ЦРБ ребёнка с колото-резаной раной брюшной стенки. Мальчика положили в хирургическое отделение, вызвали полицию. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Для оценки его состояния и прогнозов проводятся лабораторные и инструментальные исследования.