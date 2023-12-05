Колото-резаная рана: В каком состоянии школьник из Башкирии, которого ударили ножом

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Редакция Mkset.ru обратилась в пресс-службу министерства здравоохранения с вопросом о состоянии пострадавшего мальчика.
Напомним, в Кармаскалинском районе семиклассник проявил агрессию к товарищу из 8 класса и ударил того ножом в живот.
В минздраве ответили, что скорая медицинская помощь доставила в Кармаскалинскую ЦРБ ребёнка с колото-резаной раной брюшной стенки. Мальчика положили в хирургическое отделение, вызвали полицию. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Для оценки его состояния и прогнозов проводятся лабораторные и инструментальные исследования.
Сейчас восьмиклассник находится в стабильном состоянии средней тяжести.